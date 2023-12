Jak rozpoznać słodkie mandarynki?

Późna jesień oraz zima to czas, w którym na polskich stołach królują mandarynki. Są nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia, ale równie często zajadamy się nimi w czasie chłodnych miesięcy. Są pyszne i bardzo zdrowe. Mają niski indeks glikemiczny oraz wiele witamin oraz minerałów. Jednak tym, co często okazuje się zmorą tych owoców, to ich suchość oraz kwaśny smak. Jak więc łatwo rozpoznać te słodkie i soczyste?

Kraj pochodzenia

Tak, kraj, z którego importuje się mandarynki jest bardzo istotny. Najsłodsze, ale też najbardziej soczyste mandarynki to te, które pochodzą z Maroka i Hiszpanii. Są one też wygodne do jedzenia i przyjazne dla dzieci, ponieważ zawierają bardzo mało pestek. Natomiast te pochodzące z Turcji często okazują się być cierpkie w smaku. A jak będąc w sklepie sprawdzić skąd przybyły nasze warzywa i owoce? Otóż z informacji zawartych na kartce z ceną lub kartonie.

Jak wygląda słodka mandarynka?

Nie bez znaczenia jest także ich wygląd zewnętrzny. Tym, co powinno w pierwszej kolejności zwrócić naszą uwagę, to ich skórka - nie powinny się na niej znajdować żadne przebarwienia, plamy czy obicia. Najlepsze mandarynki z pewnością nie mają grubej, pomarszczonej ani twardej skórki. Ale gdy jest za cienka oraz zbyt przylegająca do miąższu, to także nie najlepiej. Oznacza to, że jest przesuszona. Najlepszym wyborem będą więc mandarynki o cienkiej, delikatnej, ale lekko odstającej od miąższu skórce. Czasami przytrafiają się mandarynki o lekko zielonej, żółtej lub jasnopomarańczowej skórce. Ich także unikajmy – są kwaśne i cierpkie. Dziurki pozostałe po korzonkach – niby małe, a o dużym znaczeniu. Jeśli owoce są świeże, to te miejsca będą dość miękkie, o jasnym kolorze. Kupujmy więc owoce o jasnych wgłębieniach w łodydze.

Rozmiar i ciężar

Pomimo że na sklepowych półkach najczęściej kuszą nas owoce duże i okazałe. W przypadku mandarynek niestety nie jest to dobry trop przy ich wyborze. Często to właśnie te największe okazy są kwaśne i niesmaczne. Lepiej więc wybierać te mniejsze. Jeśli mandarynka jest ciężka, oznacza to, że prawdopodobnie będzie też soczysta. Znajduje się w nich duża ilość soku, która przez nas, konsumentów jest bardzo pożądana. Stare i kwaśne owoce zazwyczaj są bezzapachowe, więc na to również powinniście zwrócić uwagę i ich nie kupować.

Filip Siódmiak