Kontroluj poziom cukru w swoim organizmie

Wahania poziomu glukozy we krwi dla zdrowych osób nie są szczególnie szkodliwe, a same w sobie stanowią fizjologiczny element trawienia i metabolizmu węglowodanów

I w przypadku tych osób jedyną rzeczą jaka może się im przytrafić, to nagły wzrost oraz szybki spadek energii. Jednak dla diabetyków kontrola glikemii jest bardzo istotna i niekiedy decyduje o życiu. Dlatego każdego dnia muszą oni skrupulatne uważać na duże wahania glukozy we krwi i starać się możliwie jak najskuteczniej trzymać ją w ryzach.

Ładunek glikemiczny

Wskaźnik ten jest o tyle wiarygodny i mający lepsze przełożenie na życie, że w odróżnieniu od standardowego indeksu glikemicznego, bierze pod uwagę także pozostałe składowe pożywienia. Na wysokość ładunku glikemicznego wpływają więc nie tylko same węglowodany, ale również białko, tłuszcz oraz błonnik, czyli to, co i tak przeważnie występuje w żywności. Uwzględnianie w swoich codziennych posiłkach owoców, warzyw, pełnoziarnistych produktów zbożowych, pestek, nasion roślin strączkowych, źródeł białka oraz orzechów czy oliwy z oliwek i tym podobnych olejów, sprawia, że poziom glikemii poposiłkowej będzie znacznie mniejszy. Dlatego cukrzycy najlepiej nie powinni jeść samych owoców, a jak już - to łączyć je na przykład z jogurtem i garścią orzechów. Oprócz tego powinny mieć możliwie najniższy indeks glikemiczny, czyli poniżej 50.

Aktywność fizyczna

Wysiłek fizyczny podnosi zapotrzebowanie komórek oraz innych tkanek na glukozę oraz uwrażliwia je na działanie insuliny. Wskazuje to, że regularny trening jest jednym z lepszych sposobów na obniżenie poziomu cukru we krwi. Dodatkowo skuteczny trening siłowy pozwala zbudować masę mięśniową, która to do jej utrzymania również potrzebuje glukozy i zwiększa jej zużycie.

Styl życia, czyli to co robimy na co dzień

Główną rolę odgrywa stres. Wzmaga on produkcję kortyzolu, który podnosi poziom glukozy. Stąd istotne jest częste praktykowanie technik relaksacyjnych, medytacji, spędzania czasu z bliskimi czy zwykłe oddanie się swoim ulubionym zajęciom. Ważna jest także odpowiednia ilość snu. Jego niedobór wpływa na duże dobowe wahania poziomu cukru oraz zwiększa chęć na podjadanie. Nie powinniśmy też przejmować się toksycznymi dla nas ludźmi, rozpamiętywać nieprzyjemnych wydarzeń z przeszłości czy pozwolić, aby ogarniały nas negatywne myśli.

Chrom i cynamon

Ten mikroskładnik jest kluczowy w kontekście metabolizmu glukozy. Chrom nie występuje w dużych ilościach w normalnej żywności, dlatego zaleca się suplementację pikolinianem chromu. Z kolei cynamon ma naukowo udowodnione działanie trzymające w ryzach poziom cukru we krwi.

Filip Siódmiak