Nieświeży oddech po czosnku? Zobacz jak sobie poradzić

Czosnek to warzywo czy też przyprawa bardzo chętnie dodawana do wielu dań oraz potraw. Nadaje im charakterystyczny smak i aromat. Oprócz tego wykazuje silne działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwnowotworowe oraz przeciwzapalne.

Posiada bowiem korzystne związki bioorganiczne, głównym z nich jest allicyna, której to właśnie czosnek zawdzięcza swoje prozdrowotne działanie. Pozostaje jednak jeden problem. Chodzi oczywiście o nieprzyjemny oddech po jego spożyciu. Zniechęca to skutecznie wiele osób do jego regularnego stosowania. Ale spokojnie, na szczęście można sobie łatwo z tym poradzić.

Jak to zrobić?

Ostatnio ciekawy i bardzo interesujący eksperyment przeprowadziły naukowczynie z Uniwersytetu Stanu Ohio w USA: prof. Sheryl Barringer i doktorantka Manpreeta Kaura. Sprawdziły one, w jaki sposób można pozbyć się nieprzyjemnego, ostrego zapachu czosnku z języka i całej jamy ustnej. Pierwszą rzeczą, jaką wzięły pod lupę był jogurt naturalny. Szczegółowo przyjrzały się one zawartości białka, tłuszczu oraz wody. Jak się szybko okazało, najlepszym sposobem na zlikwidowanie czosnkowego oddechu jest możliwie jak najszybsze zjedzenie łyżki jogurtu. Zawarte w nim składniki neutralizują bowiem zawarte w czosnku związki siarki. Wedle opinii autorek, sposób ten w niemalże 99 procentach zlikwidował nieprzyjemne substancje lotne zawarte w surowym czosnku. Wyniki badań opublikowano na łamach czasopisma „Molecules”.

Jak się to dzieje?

Po przeanalizowaniu próbek wielu rodzajów jogurtów, wyciągnięto wniosek, że jogurt o wyższej zawartości tłuszczu lepiej radził sobie z eliminacją nieprzyjemnego, czosnkowego oddechu. Choć w eksperymencie zastosowały jogurt naturalny, ich zdaniem jogurt grecki zadziała bardzo podobnie, jeśli będzie wyprodukowany na bazie pełnego mleka, o wysokiej zawartości białka. Niewykluczone, że podobne działanie wykazują jogurty słodzone, na przykład te owocowe. Kluczem jednak cały czas pozostaje czas – powinniśmy go zjeść jak najszybciej po spożyciu czosnku. Dlaczego to tak istotne? Im szybciej zjemy jogurt, tym skuteczniej białka w nim zawarte wychwycą lotne cząsteczki związków siarki, zanim zostaną one wyemitowane do powietrza.

Inne sposoby

Jogurt to nie jedne rozwiązanie. Już wcześniejsze badania prowadzone w tym temacie jasno sugerowały, że równie dobry efekt wykazuje mleko. Jak przewidują badaczki – żywność wysokobiałkowa może w przyszłości być wykorzystywana do walki z czosnkowym oddechem. Jak dziwnie to nie brzmi, tak produkcja wysokobiałkowych dezodorantów czy odświeżaczy powietrza może i nie są już wcale tak odległą przyszłością. Jeżeli natomiast z jakichkolwiek powodów nie chcemy skorzystać z jogurtu, równie dobrym pomysłem, o ile nie lepszym jest zjedzenie zielonej natki pietruszki.

Źródło: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/garlic-bad-breath-treatment-yogurt-b2417958.html

Filip Siódmiak

Czytaj też: Premier: Podpiszę rozporządzenie o zerowym VAT na żywność

Czytaj też: W tej dziedzinie Polska notuje rekordowe wzrosty!