Więcej pietruszki! To nasz polski „superfood”

To warzywo jest jednym z bardziej popularnych warzyw na polskich stołach. Pietruszka. Znamy ją głównie jako składnik zup. Używamy najczęściej korzenia, a nać pietruszki pozwala wzbogacić smak i walory wielu dań.

Niestety wciąż jemy jej za mało, a to powinno się zmienić.

Korzeń pietruszki

Znajduje szerokie zastosowanie w polskiej kuchni. Dodaje się go do zup, surówek, sałatek lub jako dodatek do na przykład potrawki z kurczaka. Można go jeść zarówno na surowo, jaki i po ugotowaniu. Ze zdrowotnego punktu widzenia lepiej jest najpierw go ugotować. Będzie wtedy łatwiej strawny, a jego smak stanie się bardziej łagodny.

Natka pietruszki

Staje się coraz bardziej popularna. Warto ją dodawać do dań i do zup. Jest ziołem, toteż znajduje ona zastosowanie w wielu różnych przepisach, przez co wzbogaca oraz aromatyzuje smak dań.

Wartości odżywcze

Korzeń pietruszki wykazuje działanie halucynogenne, podobne do działania marihuany. Odpowiada za to mirystycyna, która na szczęście nie występuje w nim w dużych ilościach. Aby odczuć podobne efekty należałoby spożyć bardzo duże ilości korzenia pietruszki, co jest prawie niemożliwe. Traktuje się go także jako przeciwutleniacz, w skład który wchodzą między innymi flawonoidy chroniące nas przed wolnymi rodnikami, stresem oksydacyjnym oraz szybszym starzeniem się. Wpływają one również na zmniejszanie stanów zapalnych.

Natka pietruszki jest bardziej wartościowa od korzenia, ze względu na to, że jest świetnym źródłem witaminy C oraz żelaza. Dodatkowo witamina C zwiększa wchłanianie żelaza z posiłku, dlatego zaleca się dodawać ją do naszych potraw. Pomimo swojego zielonego koloru jest także źródłem beta-karotenu oraz witaminy E. Poza tym zawiera sporo magnezu, wapnia, fosforu, potasu i cynku. Podobnie do korzenia także traktuje się ją jako przeciwutleniacz. Natkę pietruszki spokojnie można zatem potraktować jako polski „superfoods”.

W czym może nam pomóc?

Natkę poleca się osobom zmagającym się z problemami nerkowymi, ponieważ ma działanie moczopędne. Łagodzi dolegliwości bólowe, usprawnia proces trawienia, odtruwa organizm oraz pomaga w problemach żołądkowo-jelitowych. Jej spożycie zaleca się też osobom z niskim poziomem żelaza oraz anemią. W badaniach potwierdzone także, że pietruszka może obniżać poziom cukru, a także utrzymywać go w normie. Będzie ona również pomocna w leczeniu chorób kardiologicznych. Ogólnie pietruszkę poleca się każdemu, gdyż nie ma praktycznie żadnych przeciwskazań, aby jej unikać.

Filip Siódmiak

