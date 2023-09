Jeden błąd przez który czosnek traci swoje właściwości

Czosnek jest jedną z najbardziej zbadanych i chętnie stosowanych przypraw na całym świecie

To właśnie on stanowi niekiedy podstawowy element marynat, które wykorzystujemy w wielu daniach. Oprócz tego ma również wiele właściwości prozdrowotnych, między innymi działanie przeciwdrobnoustrojowe oraz przeciwzapalne. Wszystko to można jednak zniweczyć jednym, często popełnianym błędem.

Gdzie stosuje się czosnek?

Oprócz oczywistego zastosowania w kuchni, czosnek równie dobrze sprawdza się w zwalczaniu infekcji, zarówno wirusowych, jak i bakteryjnych. Ceni się więc go szczególnie podczas choroby oraz rekonwalescencji po niej. Pomaga on bowiem nie tylko szybciej uporać się z chorobą, ale także szybciej wrócić do pełni sił. Zresztą nie bez przyczyny nasze babcie często polecały nam, aby w czasie choroby zjadać duże ilości czosnku. Z tego też powodu niektóre dzisiejsze suplementy diety w składzie zawierają na przykład wyciąg z czosnku.

Jak nie obchodzić się z czosnkiem?

Tym, co determinuje jakość oraz właściwości zdrowotne czosnku, jest jego odpowiednia obróbka przed spożyciem. Istnieją zwolennicy, jak i przeciwnicy tej metody. Chodzi o jego wcześniejsze pokrojenie w cienkie plasterki i następne wrzucenie ich do potrawy. Rozwiązanie to jest o tyle błędne, ponieważ w ten sposób nie uwolnimy żadnych substancji bioaktywnych czosnku. Aby to zrobić, najlepiej jest go uprzednio zmiażdżyć. W tym celu najłatwiej użyć specjalnej wyciskarki lub ostrza noża, ale uwaga, gdyż można się łatwo skaleczyć. We wnętrzu czosnku znajdują się dwie bardzo ważne substancje – allinina oraz allinaza. W wyniku połączenie się tych dwóch związków powstaje allicyna, czyli silny prozdrowotny składnik czosnku. Zalicza się go do tak zwanych nutraceutyków, a więc substancji o silnym działaniu zdrowotnym. Jednak, aby allicyna poprzez uprzednie połącznie się z allininą oraz allinazą mogła uwolnić się na zewnątrz, potrzebne jest zmiażdżenie lub posiekanie czosnku na drobne kawałeczki. Dobrze jest też odczekać około 10 minut, aby upewnić się, że allicyna wydostanie się z wnętrza. Istotny jest również sprzęt, którym kroimy czosnek. Ważne, żeby były to noże ceramiczne, a nie metalowe, ponieważ metale osłabiają działanie allicyny.

Jak przechowywać?

Odpowiednie przechowywanie jest równe istotne, co jego wstępna obróbka. Najlepiej, aby leżał on w chłodnym pomieszczaniu lub w temperaturze pokojowej, stąd dobrym miejscem trzymania czosnku z pewnością nie jest lodówka, ponieważ stanie się on miękki, szybciej się zepsuje oraz straci swoje walory smakowe i odżywcze. Dobrze jest też ułożyć go wśród innych przypraw lub zawiesić cały warkocz na ścianie. Jeżeli zdarzy się nam, że podczas przygotowania posiłku obraliśmy zbyt dużo czosnku, to należy go schować do szczelnego pojemnika i włożyć do lodówki. Natomiast jego nadmiar z powodzeniem możemy zamrozić. Aby to zrobić, ząbki czosnku powinniśmy obrać i drobno posiekać, a następnie dodać odrobinę bulionu lub wody i przelać do foremek na lód. Tak zamrożony czosnek może leżeć do 1 miesiąca, bez ryzyka utraty swojego smaku oraz aromatu.

Filip Siódmiak

W artykule wykorzystano informacje z portalu Wprost żywienie