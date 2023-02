Używasz cynamonu? Uważaj na jego ilość

Cynamon jest jedną z najpopularniejszych przypraw korzennych na świecie. Za sprawą charakterystycznego aromatu oraz smaku, potrawy i napoje z jego wykorzystaniem stają się niezwykle intensywne w smaku. Najczęściej używamy go do szarlotki, ryżu na mleku czy do grzanego wina, gdzie towarzyszą mu goździki, pomarańcza oraz miód. Ta przyprawa ma wiele zdrowotnych właściwości, ale szczególnie trzeba uważać na jego ilość w codziennej diecie.

Jakie ma właściwości?

Kora cynamonowca zawiera aldehyd cynamonowy, który chroni przed starzeniem się i negatywnymi skutkami wolnych rodników, uczestniczy w usuwaniu toksyn oraz wspomaga regenerację komórek. Kolejny ze związków bioaktywnych to epikatechina. Stosuje się ją w leczeniu chorób na tle neuronowym, takich jak depresja, choroba Parkinsona czy Alzheimera. Oprócz tego cynamon obniża ciśnienie krwi oraz reguluje poziom glukozy, chroni przed nowotworami, działa przeciwbakteryjnie, rozgrzewa oraz łagodzi bóle.

Uwaga na ilość

Tak jak w przypadku wszystkich produktów spożywczych, tak i z cynamonem należy zachować umiar. Możliwie niekorzystne działanie cynamonu w większych dawkach wynika z obecności w nim substancji zwaną kumaryną. Stąd chcąc ograniczyć ilość kumaryny lepiej wybrać cynamon cejloński, zamiast chińskiego. Choć jak na razie badania nie potwierdziły w stu procentach szkodliwego działania kumaryny na ludziach (w odróżnieniu od zwierząt), to dla spokoju ducha lepiej kupować cynamon cejloński.

Przedawkowanie cynamonu uszkadza wątrobę, ponieważ nie może ona nadążyć z usuwaniem toksyn, stąd też z czasem traci ona swoją funkcję. Z kolei nagromadzenie się toksyn sprzyja mutacjom w strukturze DNA i powstawaniu nowotworów. Aldehyd cynamonowy jest także częstym alergenem. Osoby uczulone mogą doświadczać owrzodzeń jamy ustnej, obrzęków języka oraz dziąseł, a także uczucia pieczenia.

Ze szczególną ostrożnością podawajmy cynamon małym dzieciom, gdyż skutki w ich przypadku mogą skończyć się o wiele gorzej niż w przypadku osób dorosłych. Ze względu na to, że cynamon działa podobnie do insuliny, to spożyty w większych ilościach może znacząco obniżyć poziom glukozy, doprowadzając tym samym do hipoglikemii, objawiającej się zawrotami głowy oraz ogólnym zmęczeniem. Cukrzycy szczególnie powinni uważać na jego ilość, zwłaszcza spożytą w krótkim czasie. Z uwagi na jego pylistą postać, po wdechnięciu może on podrażniać drogi oddechowe i tym samym sprawiać trudności z oddychaniem. Zdarza się także, że podrażnia on gardło, co również utrudnia oddychanie. W przypadku stosowania leków, zwłaszcza na serce oraz wątrobę, należy dobrze sprawdzić czy nie będzie wchodził w interakcje z tymi lekami.

Popularny challenge

Jakiś czas temu w sieci popularne było wyzwanie polegające na jednorazowym połknięciu kopiastej łyżki pełnej cynamonu. Już sam proszek cynamonowy znacząco podrażnia błonę śluzową dróg oddechowych oraz jamy ustnej, co czyni zjedzenie takiej ilości cynamonu praktycznie niemożliwe. Zdarzały się wcale nie takie rzadkie przypadki, w których osoby podejmujące to nieodpowiedzialne wyzwanie trafiały do szpitala. Osoba taka ma trudności z oddychaniem, dusi się i wypluwa cynamon nosem oraz ustami. Czasami może także dojść do zatrucia i co za tym idzie dużo poważniejszych konsekwencji zdrowotnych. Odradzamy i przestrzegamy!

Filip Siódmiak

