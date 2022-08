Czas na grzyby

Grzyby, znane na całym świecie już od starożytności stanowią istotny element wielu dań ze względu na unikalny smak i aromat.

W wielu kuchniach wykorzystuje się je jako zamiennik mięsa, ze względu na ich strukturę oraz „mięsny” aromat, tak często określany jako umami. Dużo mówi się, że są małowartościowe i nie wnoszą wiele do diety. To nieprawda, zawierają bowiem substancje bioaktywne i mogą pozytywnie wpływać na nasze zdrowie. Zatem do lasu po grzyby!

Właściwości

Grzyby składają się w 70-90 proc. z wody i zawierają mało kalorii. Bedą więc doskonałe w dietach redukcyjnych. Ich sucha masa to głównie białko, dlatego mówi się o nich jako o „leśnym mięsie”. Spożywając je dostarczymy organizmowi dawkę błonnika, wspomagającego trawienie i perystaltykę jelit. Są prawie całkowicie pozbawione cukrów prostych i tłuszczy. Warto też pamiętać o zawartych w nich składnikach mineralnych i witaminach. Zawierają głównie potas, fosfor, żelazo, wapń i witaminy z grupy B, a w szczególności witaminę B1, B2 i B3 oraz beta glukany – rozpuszczalną frakcję błonnika obniżającego poziom „złego” cholesterolu LDL. Tym co wyróżnia grzyby jest obecność ergosterolu (prowitaminy D2). Grzyby wykazują właściwości antyoksydacyjne i przeciwutleniające.

Grzyb, grzybowi nierówny

W przyrodzie znaleźć możemy wiele gatunków trujących grzybów, których z oczywistych względów nie można spożywać. Wybierając się na grzybobranie należy skrupulatnie sprawdzić, czy aby na pewno zebrany grzyb nie jest trujący. Zjedzone mogą być przyczyną poważnych zatruć, a nawet śmierci.

O ile niewielkie ilości grzybów będą pozytywnie działały na nasz układ pokarmowy, o tyle zjedzenie większej ilości może powodować uczucie niestrawności i ciężkości. Wynika to z zawartości chityny, która właściwościami chemicznymi podobna jest do celulozy. Nie ulega trawieniu i tylko przechodzi przez nasz układ pokarmowy. Z tego powodu grzybów unikać powinny osoby starsze i dzieci oraz osoby z problemami układu trawiennego.

Co z nimi zrobić?

Zebrane, lub kupione grzyby możemy wysuszyć, zamarynować w zalewie, zamrozić i oczywiście od razu użyć do potraw. Przed przygotowaniem należy je umyć, aby pozbyć się zanieczyszczeń z ich powierzchni.