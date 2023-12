Magazyny w Polsce - rynek najszybciej rozwijający się w Europie

Wiodąca firma doradcza CBRE przedstawiła najnowszy raport dotyczący polskiego rynku magazynowego. Wiele wskazuje na to, że dynamiczny wzrost tej branży na koniec trzeciego kwartału 2023 roku, stawia polski rynek magazynowy na europejskim podium.

Powierzchnia magazynowa w Polsce

Zgodnie z danymi, wielkość powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęła imponujące 30,5 mln m kw., co oznacza wzrost o 12 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 roku.

Najszybciej rozwijający się rynek magazynowy w Europie

W raporcie podkreślono, że Polska utrzymuje swoją pozycję jako jeden z najszybciej rozwijających się rynków magazynowych w Europie. Od początku roku na rynek dołączyło 3,1 mln m kw. nowej powierzchni magazynowej.

W budowie jest 2,5 mln m kw. magazynów

Interesującym elementem raportu jest informacja o 2,5 mln m kw. magazynów obecnie w budowie. Chociaż to o 47 proc. mniej niż w tym samym okresie rok temu, to jednak o 17 proc. więcej niż w drugim kwartale tego roku. Większość z tych nowych inwestycji to budowy spekulacyjne, które jeszcze nie mają zagwarantowanych najemców.

Całkowity popyt na magazyny odnotowany od początku tego roku wyniósł 3,9 mln m kw. Choć to o jedną czwartą (25 proc.) mniej niż w tym samym czasie minionego roku, to porównując wyniki z trzeciego kwartału z drugim widać wzrost o 56 proc. – podała firma.

Z raportu wynika również, że od początku 2023 roku pojawiło się 3,1 mln m kw. nowej powierzchni magazynowej, z czego najwięcej przybyło w regionie warszawskim (539,1 tys. m kw.) i Katowicach (471,7 tys. m kw.).

Pierwszym najemcą - sektor produkcyjny

Warto zauważyć, że sektor produkcyjny nadal zajmuje znaczącą pozycję wśród najemców magazynowych, stanowiąc niemal jedną czwartą wszystkich umów. Jednak dominujący udział w aktywności popytowej na rynku należy do operatorów logistycznych, którzy odpowiadają za niemal połowę umów na wynajem magazynów.

Prym wiodą jednak operatorzy logistyczni, głównie wyspecjalizowani, zajmujący się odbiorem towaru od sprzedawcy, przechowywaniem go we własnym magazynie, kompletowaniem i dostarczaniem do klientów końcowych. Odpowiadają oni za niemal połowę całej aktywności popytowej na rynku – stwierdził ekspert.

Koszty najmu: od 3,9 euro do 7,5 euro za m. kw

Raport CBRE wskazuje także na zróżnicowane koszty wynajmu, oscylujące od 3,9 do 5,4 euro za m kw. w większości głównych rynków regionalnych. W stolicy i jej okolicach koszty sięgają nawet 7,5 euro za m kw.

Zróżnicowane są także koszty wynajmu. W większości głównych rynków regionalnych wynoszą one 3,9-5,4 euro za m kw. za miesiąc, a w stolicy i jej okolicach sięgają nawet 7,5 euro za m kw. za miesiąc – podało CBRE.

Wysoki poziom popytu

Wysoki poziom popytu na magazyny, rosnące inwestycje budowlane i zróżnicowane koszty wynajmu czynią polski rynek magazynowy atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i przedsiębiorców, a dynamiczny rozwój tej branży utrzymuje Polskę w czołówce europejskich rynków magazynowych.

pap, jb