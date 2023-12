W poniedziałek po godz. 19 samochód marki Jaguar wpadł do Motławy w Gdańsku. Kierowca wydostał się z auta i wezwał pomoc. Mężczyzna został ukarany 1,5 tys. zł mandatem

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Magdalena Ciska poinformowała PAP w poniedziałek, że po godzinie 19. policjanci odebrali zgłoszenie, że na wysokości ul. Olszyńskiej samochód wpadł do Motławy.

Kierujący wydostał się z tego samochodu i po zbadaniu przez pogotowie okazało się, że nic mu się nie stało. Na miejscu funkcjonariusze ruchu drogowego ustalili, że 33-latek z Gdańska kierujący jaguarem jadąc ul. Mostową nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do prawej krawędzi jezdni i wjechał autem do Motławy - dodała Ciska.