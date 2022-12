W Sejmie zapłonęła lampa chanukowa

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce oraz goście z Ukrainy zapalili w poniedziałek w holu głównym Sejmu lampę chanukową z okazji żydowskiego Święta Świateł. - Polska jest krajem przyjaźnie nastawionym do Izraela, jest naszym przyjacielem - podkreślił ambasador Izraela w Polsce Jaakow Liwne

W kalendarzu żydowskim Chanuka rozpoczyna się zawsze 25 dnia miesiąca Kislew; w tradycyjnym kalendarzu jej obchody wypadają w listopadzie lub grudniu. Chanuka jest jednym z najradośniejszych świąt żydowskich, obchodzonym przez osiem dni.

W uroczystości w Sejmie wzięli udział m.in. wicemarszałkowie Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i Piotr Zgorzelski, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, dyplomaci, w tym ambasador Izraela w Polsce Jaakow Liwne, parlamentarzyści oraz przedstawiciele społeczności żydowskiej, a także goście z Ukrainy. List do uczestników spotkania wystosowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, odczytał go wicemarszałek Zgorzelski.

Michael Schudrich, Szalom Ber Stambler / autor: PAP/Tomasz Gzell

Życzyła wszystkim, by ten świąteczny okres upłynął w poczuciu wspólnoty, zdrowiu oraz dał wytchnienie od codziennego pośpiechu i zawodowych obowiązków.

Wicemarszałek Zgorzelski wyraził satysfakcję, że po długiej przerwie spowodowanej pandemią święto Chanuki znów może być obchodzone w polskim parlamencie. Wicemarszałek Kidawa-Błońska podkreśliła, że uroczystość w Sejmie pozwala lepiej poznać się Polakom i Żydom, zrozumieć i polubić.

Rabin Schudrich zaznaczył, że Chanuka to święto światła, podkreślił przy tym symboliczne jak i materialne znaczenie światła.

Podkreślił, że mamy obowiązek w czasie Chanuki - święta światła - pamiętać nasze dobre czasy i tak samo pamiętać, że innymi brakuje światła nawet w domu.

Ambasador Liwne powiedział, że obchodzenie święta Chanuki w Sejmie pokazuje jak silne są więzi pomiędzy narodami polskim i żydowskim.

Chanuka jest świętem świateł i rzeczywiście światło nie jest czymś, co możemy przyjąć za zagwarantowane, pokój nie jest czymś, co możemy przyjąć za zagwarantowane. Wiemy, że czasami musimy walczyć o pokój, czasami musimy walczyć o to, by odzyskać wolność i właśnie to dążenie do wolności jest jednym z elementów, który łączy narody polski i żydowski na przestrzeni wieków - podkreślił Liwne.