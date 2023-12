Szwedzi też handlują z Rosjanami! Chodzi o materiały jądrowe!

Zarejestrowana w Szwecji firma handluje izotopami od rosyjskiego producenta broni jądrowej przy wsparciu finansowym szwedzkiego państwa - pisze dziennik „Expressen”. Właściciel spółki był zamieszany w sprawę podejrzanego o szpiegostwo Rosjanina.

Według gazety sprowadzaniem rzadkich i cennych izotopów od produkującego głowice nuklearne kombinatu Elektrokhimpribor zajmuje się należąca do 44-letniego Petra Vasilieva szwedzka firma Neonest AB, która posiada również filię na Łotwie.

Pochodzący z Petersburga właściciel w rozmowie z dziennikarzem potwierdził pochodzenie izotopów, ale tłumaczył, że nie wie, czym zajmuje się wytwarzający je koncern. „Moje stanowisko jest takie, że dostarczamy produkty do użytku medycznego, to jest 80 proc. naszych klientów. Jeśli tego zaprzestaniemy, to jaki będzie to miało wpływ na czekających na leczenie raka mieszkańców Europy i Stanów Zjednoczonych?” - tłumaczył się Vasiliev.

Gazeta „Expressen” twierdzi, że eksport izotopów z Rosji do Szwecji odbywa się od 2012 roku poprzez trzy spółki, dwie z nich były wykorzystywane przez sieć agentów GRU jako platforma do zakupu sprzętu dla rosyjskiej armii. Vasiliev był również podejrzanym, a następnie świadkiem w sprawie podejrzanego o działalność szpiegowską Rosjanina, którego aresztowano w willi pod Sztokholmem podczas spektakularnej akcji jesienią 2022 roku.

Autor artykułu zauważa, że po inwazji Rosji na Ukrainę handel izotopami mógł być kontynuowany, mimo szeroko zakrojonych sankcji nałożonych przez Zachód na wiele innych rosyjskich gałęzi przemysłu. W maju i czerwcu tego roku do Szwecji trafiły materiały radioaktywne o wartości 5,5 mln koron (ok. 500 tys. euro). Jak wynika z rocznego sprawozdania finansowego obroty Neonest AB w 2022 gwałtownie wzrosły z 4,78 mln koron do 12,25 mln koron.

Dodatkowo spółka Neonest jest częścią finansowanego przez państwową agencję Vinnova programu Big Science Sweden.

