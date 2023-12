Vectra będzie musiała oddać pieniądze abonentom

Vectra została zobowiązana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) do zwrócenia abonentom pobranych opłat za automatycznie aktywowaną usługę „Bezpieczny Internet”. Urząd uznał bowiem, że uruchamianie dodatkowych usług bez wyraźnej zgody konsumenta jest niezgodne z prawem.

„Włączenie dodatkowych, płatnych usług zawsze musi odbywać się za wyraźną, świadomą zgodą konsumenta. Chodzi o zapewnienie realnego wyboru i możliwości odmowy. Konsument powinien zadecydować, czy świadczenie jest mu potrzebne i czy chce ponosić związane z nim koszty, które wykraczają poza uzgodnioną opłatę za usługę podstawową, np. dostępu do internetu lub telewizji” – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Vectra jest spółką świadczącą m.in. usługi telewizji kablowej i dostępu do internetu. Przed 11 maja 2020 r. część ofert promocyjnych, a w oparciu o nie spółka zawierała umowy z abonentami, przewidywała automatyczne uruchamianie oprogramowania antywirusowego pod nazwą „Bezpieczny Internet”.

„W takim przypadku jego aktywacja była wymogiem uzyskania korzystnych warunków usług telekomunikacyjnych i nie można było z tego zrezygnować w momencie zawierania umowy. W zależności od oferty, tylko przez pierwsze dwa lub cztery miesiące usługa była bezpłatna. Następnie, jeśli konsument nie podjął działań, aby zrezygnować z usługi dodatkowej „Bezpieczny Internet”, zwiększała wysokość abonamentu o 6,90 zł miesięcznie -komunikuje UOKiK.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, włączenie dodatkowo płatnych usług musi się odbyć za wyraźną zgodą abonenta. I powinno do tego dojść najpóźniej w momencie wyrażenia przez woli zawarcia umowy, a nie na samym końcu tego procesu.

Po decyzji prezesa UOKiK, spółka pozytywnie rozpatrzy odrzucone wcześniej reklamacje dotyczące aktywacji usługi „Bezpieczny Internet” i zwróci pobrane za nią środki (do 24 płatności, czyli do 165,60 zł). Ponadto podwyższone opłaty za maksymalnie pięć pierwszych faktur (do 34,50 zł) zostaną zwrócone wszystkim abonentom, którzy zawarli umowę o świadczenie usługi dostępu do internetu w oparciu o warunki oferty promocyjnej, przewidującej automatyczną aktywację usługi „Bezpieczny Internet” i zrezygnowali z niej przed otrzymaniem piątej faktury.

11 maja 2020 r. Vectra wycofała oferty, których warunki przewidywały, że uruchomienie wspomnianej płatnej dodatkowej usługi było konieczne dla zawarcia umowy na warunkach promocyjnych. Nowe oferty promocyjne nie zawierają już takiego warunku. „Bezpieczny Internet” jest obecnie dodatkową opcją, bez wpływu na warunki świadczenia głównego. Konsument może nie wyrazić zgody na jej aktywację.

Vectra informuje, że ma 1,7 mln abonentów, świadczy usługi w 2 100 miejscowościach i w jej zasięgu jest 4,1 mln gospodarstw domowych.

Czytaj także: Ceny materiałów budowlanych spadają kolejny miesiąc z rzędu

rb