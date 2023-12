Szykują podwyżki dla pracowników. Już od 1 stycznia

Pracownicy Biedronki otrzymają od stycznia 2024 roku od 650 do 900 zł podwyżki - poinformowała w poniedziałek spółka Jeronimo Martins, właściciel sieci sklepów Biedronka. Dodano, że na podwyżki dla pracowników na podstawowych stanowiskach trafi ponad 600 mln zł.

Jak wskazano w komunikacie, ponad 65 tys. pracowników sieci Biedronka w sklepach i centrach dystrybucyjnych otrzyma wynagrodzenie wyższe o kwotę od 650 do 900 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. Wyliczono, że średnio wzrost wynagrodzenia w sklepach wyniesie 17 proc. W skali roku na podwyżki dla pracowników na podstawowych stanowiskach przeznaczonych zostanie ponad 600 mln zł.

Podwyżki od 650 do 900 zł brutto

Spółka Jeronimo Martins przekazała, że od stycznia 2024 r. sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi nie mniej niż 4700 zł do 5050 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4850 zł do 5300 zł brutto. Dodano, że rozpoczynający pracę kasjer–sprzedawca, pracujący na pełen etat, ale z najkrótszym stażem, otrzyma 18 proc. podwyżki, a początkujący kierownik sklepu - nie mniej niż 6700 zł brutto. Podwyżki otrzymają także pracownicy centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 5050 - 5350 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 5800 - 6100 zł brutto. Wysokość podwyżki w widełkach od 650 do 900 zł brutto dla pełnego etatu, uzależniona jest m.in. od doświadczenia, indywidualnych zadań oraz stanowiska.

Dodatkowe premie uznaniowe

Spółka poinformowała ponadto, że pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych czy magazynowych, powiększające ich realne wynagrodzenia.

Sprzedaż w sieci Biedronka wzrosła o 17,4 proc.

Należąca do Jeronimo Martins sieć dyskontów Biedronka ma w Polsce 3 473 sklepy. Sprzedaż w sieci Biedronka w trzecim kwartale 2023 roku liczona w złotych wzrosła ogółem o 17,4 proc. rok o roku, a w euro zwiększyła się o 23,8 proc. rok do roku i wyniosła 5,49 mld euro.

pap, jb