Zmiany w kultowej grze: Jak radzą sobie zawodnicy?

Esport nieustająco budzi wielkie emocje, zaś nadchodzące turnieje - zwłaszcza te w CS:GO i Counter Strike 2 - budzą wielkie emocje.

Counter Strike debiutował pod koniec lat 90-tych i z czasem przeszedł ewolucję - do hiperpopularnego CS:GO, a potem - Counter Strike 2.

Teraz, w Karowicach odbędzie się największy, polski turniej CS-owy. O tym jaki poziom reprezentują zawodnicy mówiła w wywiadzie dla EndGame.pl Aleksandra Zwierzyńska z ESL FACEIT Group.

Jak wskazuje Zwierzyńska:

Profesjonalni gracze CS:GO to prawdziwi weterani, część z nich zaczynała swoją przygodę z CS 1.6, czyli pierwszą odsłoną gry. Doświadczenie, jakie zdobyli wcześniej, będzie nieocenione dzięki wypracowanym umiejętnościom szybkiego myślenia, adaptacji do zmieniających się warunków oraz sprawdzonym strategiom. Oczywiście nie oznacza to, że są zwolnieni ze specjalnych przygotowań!

Czy gracze przyzwyczajeni do CS:GO poradzą sobie w świecie Counter Strike 2?

Nowa odsłona gry wprowadza zmiany, wiele z nich jest niewielkich, ale wciąż istotnych. Będą one wymagały od graczy sporej elastyczności i opracowania nowych taktyk. Na szczęście większość zawodników miała dostęp do gry w wersji beta i mogli nie tylko powoli przystosowywać się do zmian w rozgrywce, ale też na bieżąco dzielili się swoimi przemyśleniami, przez co pomogli Valve ukształtować grę. Najbardziej znaczącą modyfikacją w strukturze turnieju jest nowy format, tzw. MR12. Oznacza on mniejszą liczbę rund na mapie - teraz 24, zamiast poprzednich 30. Aby zwyciężyć na danej mapie, drużyna musiała będzie zdobyć trzynaście punktów, a nie tak jak wcześniej 16. Ta zmiana wpływa istotnie na dynamikę meczów, skracając rundy i dając zawodnikom mniejszy margines czasowy na odrobienie strat. Wcześniej nie raz byliśmy świadkami naprawdę zaciętych meczów, gdzie drużyny zdobywały punkt za punktem, więc finały przedłużały się do późnych godzin.