PESA triumfuje i umacnia się w Trójmorzu

Bydgoska PESA wygrała przetarg na zakup pojazdów elektrycznych dla Kolei Rumuńskich. Podpisany właśnie kontrakt dotyczy zakupu 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych klasy Inter-Regio. Zdaniem prezesa PESY to kolejny krok w umacnianiu pozycji firmy jako dostawcy taboru do obsługi połączeń w ramach Via Baltica i dalej na południe Europy, w całym rejonie Trójmorza.

W uroczystym podpisaniu umowy, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Rumunii uczestniczyli: Minister Transportu i Infrastruktury Sorin-Mihai Grindeanu, Prezes ARF Stefan Adrian Roseanu oraz przedstawiciele Ambasady RP w Bukareszcie.

Podpisanie umowy z PESĄ w siedzibie Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Rumunii / autor: materiały prasowe PESA

Pojazdy, które dostarczymy Kolejom Rumuńskim będą rozwinięciem zbierających dobre opinie w Czechach, elektrycznych zespołów trakcyjnych z rodziny Pesa 654/655, produkowanych dla prywatnego czeskiego przewoźnika RegioJet. To dla nas kolejny, ważny krok w budowaniu pozycji spółki jako dostawcy nowoczesnych, komfortowych pojazdów klasy ‘Intercity’. Chcemy je, także w wersji HS, dostarczać przewoźnikom, którzy będą obsługiwać połączenia w ramach Via Baltica i dalej na południe Europy, w całym rejonie Trójmorza – podkreśla Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz.

Pojazdy Inter-Regio, które PESA wyprodukuje dla Kolei Rumuńskich to trzyczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne zbudowane na osobnych wózkach, rozwijające prędkość do 160 km/h, z 192 miejscami siedzącymi w 1 i 2 klasie.

W ramach umowy PESA będzie również przez 15 lat świadczyć dla ARF usługi utrzymania pojazdów i w tym celu PESA wraz z państwowymi Kolejami CFR Calatori utworzy lokalne centra serwisowe. W tym zakresie PESA podpisała już z Państwowymi spółkami CFR Calatori i CFR SA wstępne porozumienia.

Do tej pory Pesa dostarczała w latach 2012–2023 na rynek rumuński tramwaje. W sumie jeździ ich już 37, w Cluj, Iasi i Craiova. Spółka w ramach strategii Pesa 2030+ konsekwentnie rozwija swoją obecność na rynkach zagranicznych. W tej chwili produkuje tramwaje dla Tallina i pojazdy dla CD i Regio Jet w Czechach oraz kolei w Ghanie, a eksport to w ostatnich latach eksport to ponad połowa produkcji PESA.

