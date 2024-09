Polskie lokomotywy wodorowe Pesa wjadą do Szwecji

Bydgoska Pesa oraz szwedzkie firmy Väte Rail i Hankavik podpisały dziś list intencyjny w sprawie wdrożenia do eksploatacji w Szwecji manewrowych lokomotyw wodorowych Pesy. Eksploatacja pierwszych powinna rozpocząć się na przełomie 2027 i 2028 roku.

Porozumienie dotyczy nie tylko kooperacji przy wprowadzaniu lokomotyw do eksploatacji. Firmy będą współpracować również w zapewnieniu klientom infrastruktury tankowania wodoru oraz tworzenia całych ekosystemów H2, z wytwarzaniem wodoru z zielonych źródeł energii.

„Rozwój naszej obecności na rynkach skandynawskich to jeden z elementów Strategii Pesa 2030+. Bardzo się cieszę, że pierwszym pojazdem, który wyjedzie na szwedzkie tory może być nasza zeroemisyjna lokomotywa wodorowa” – mówi prezes Pesy Krzysztof Zdziarski.

Wodór pomoże Szwecji w dekarbonizacji

Firma Väte Rail to przewoźnik, który w ostatnim czasie podpisał umowę na obsługę prac manewrowych jednego ze światowych producentów stali. Zakłada ona dekarbonizację obsługi prac manewrowych, a szwedzki przewoźnik zdecydował się osiągnąć zakładane cele zerowej emisji przy wykorzystaniu do prac manewrowych wodorowej lokomotywy Pesa.

Za organizację poolu taborowego dla Väte Rail odpowiedzialny jest trzeci partner porozumienia, czyli firma Hankavik. To jej przedstawiciele rozpoczęli rozmowy z Pesą i będą odpowiedzialni za wprowadzenie lokomotyw na szwedzki rynek.

Pesa europejskim prymusem

Model SM42-6Dn wyprodukowany przez firmę Pesa to pierwsza w Europie lokomotywa wodorowa, która została dopuszczona do eksploatacji. Jest całkowicie bezemisyjna, zasilana z dwóch ogniw wodorowych o mocy 85kW każde i wyposażona w cztery silniki asynchroniczne o łącznej mocy 720kW. Jest przeznaczona do klasycznej pracy manewrowej na terenie bocznic i terminali.

Ruszyły prace nad potencjalnym sprzedażowym hitem

Pesa ujawniła, że rozpoczęła już pracę nad projektem nowej lokomotywy manewrowej 2H, która poza ogniwami wodorowymi będzie mieć dodatkowe zasilanie z trakcji elektrycznej, co umożliwi wyprowadzanie składów z terminali w regionalnym ruchu pociągowym.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru kolejowego.

Źródło: Pesa

Oprac. GS

