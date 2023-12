Świąteczne tankowanie tańsze niż przed rokiem

Trwające nieprzerwanie od połowy listopada spadki cen paliw na krajowych stacjach powoli hamują. Do końca roku cena benzyny i diesla powinna pozostać stabilna - wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

6,34 zł/l oraz 6,5 zł/l to aktualnie średnie krajowe ceny benzyny Pb95 oraz oleju napędowego. W skali tygodnia ceny benzyny i diesla spadły średnio 4 gr/l. O 2 gr/l potaniał z kolei autogaz, którego aktualna średnia cena w kraju to 2,95 zł/l.

Tegoroczne świąteczne wyjazdy będą zauważalnie tańsze dla kierowców tankujących olej napędowy, gdyż diesel jest średnio o 1,14 zł/l tańszy niż przed rokiem.

Również mniej niż w grudniu 2022 roku zapłacą tankujący benzynę. Średnia krajowa cena Pb95 jest bowiem o 19 gr/l niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ropa naftowa

Drugi tydzień na rynku ropy naftowej kończymy wzrostami. Dziś rano ropa Brent kosztuje około 80 USD/bbl i jest najdroższa od końca listopada. Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam wzrosły do 67 USD/bbl.

W centrum zainteresowania rynku ropy naftowej sytuacja na Morzu Czerwonym, choć nie ma ona bezpośredniego przełożenia na zakłócenia podaży ropy naftowej. Zgodnie z danymi amerykańskiej EIA w pierwszej połowie tego roku przez Morze Czerwone (w obu kierunkach) z wykorzystaniem kanału Sueskiego i ropociągu SUMED (łączącego Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym) transportowane było 4,9 mln bbl/d ropy naftowej i około 4,3 mln bbl/d produktów naftowych, co z kolei stanowiło około 12 proc. morskiego transportu ropy naftowej na świecie. Aktualnie drogą tą w kierunku południowym przepływają w większości (74 proc.) tankowce z rosyjską ropą naftową transportowaną do Chin i Indii, co jest efektem embarga UE na dostawy rosyjskiej ropy naftowej wprowadzonego 5 grudnia 2022 roku. S&P Global szacuje, że tranzyt przez cieśninę Bab al-Mandab łączącą Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim spadł obecnie o połowę w porównaniu z początkiem grudnia. Alternatywna droga transportu z pominięciem Morza Czerwonego (opłynięcie całej Afryki) oznacza wydłużenie czasu transportu o 2-3 tygodnie, co będzie potencjalnie wiązało się z wyższym kosztem frachtu i wyższą finalną ceną.

