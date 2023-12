Jak wydawać pieniądze na Święta? Ekspert radzi!

Czas świątecznych i noworocznych wyjazdów to prawdziwe żniwa dla włamywaczy. My jesteśmy zaaferowani spotkaniem z rodziną, cieszymy się czasem wolnym ze znajomymi, a dla złodziei to doskonały moment na bezkarne buszowanie po pustych domach i mieszkaniach. Co zrobić, by bronić się przed ogromnymi stratami?