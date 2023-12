PO: TVP nie była wieczna. PiS: To nielegalne

Nikt nie zagwarantował, że TVP S.A. będzie istniała po wsze czasy. Żadna spółka nie ma takiej gwarancji - mówił w Polsat News wiceszef MS Arkadiusz Myrcha. „Jeżeli ustawa nakłada na rząd obowiązek istnienia takiej spółki, możecie ją przekształcać, ale nie możecie jej zlikwidować” - odparł Paweł Jabłoński (PiS)

Politycy komentowali decyzję szefa MKiDN o postawieniu w stan likwidacji spółek TVP, Polskiego Radia i PAP.

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową na rok 2024.; w uzasadnieniu prezydent wyjaśnił, że nie zgadza się na przeznaczenie zapisanych w ustawie 3 mld zł na „nielegalnie przejęte media publiczne”.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował w środę, że w związku z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek TVP, Polskiego Radia i PAP.

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha został zapytany w środę w Polsat News, czy „specjalną spółkę, jak chociażby TVP i w ogóle media publiczne, opisane konstytucyjnie” można stawiać w stan likwidacji. „Oczywiście, że można postawić w stan likwidacji, jak każdą inną spółkę prawa handlowego” - odpowiedział.

Nikt nie zagwarantował i nie opisał, że TVP S.A. była, jest i będzie istniała po wsze czasy. Żadna spółka w prawie polskim nie ma takiej gwarancji - dodał Myrcha. Co - jak zaznaczył - nie oznacza, że „media publiczne nie będą istniały”. - Przecież może powstać w to miejsce inna spółka, również akcyjna, czyli spółka prawa handlowego, tak jak w miejsce istniejącej dzisiaj spółki, która realizuje misję publicznego radia czy PAP. To jest tylko kwestia nazwy spółki. (…) To są kwestie czysto prawne - podkreślił wiceszef MS.