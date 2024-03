PiS i SP: bezprawie i polityczna zemsta na ministrze

Aby dokonać przeszukania w domu posła, trzeba doręczyć mu postanowienie, potrzebne jest też uchylenie mu immunitetu przez Sejm - tłumaczyli politycy PiS i SP, komentujący akcję służb w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Wcześniej Prokuratura Krajowa informowała, że w różnych miejscach w kraju, na polecenie prokuratorów zajmujących się badaniem wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości, trwają przeszukania.

Urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości zatrzymani

Służby w domu Ziobry. Jaki: „Wybijali szyby”

Jeszcze wcześniej europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki alarmował na platformie X (dawniej Twitter), że „na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara służby włamały się do domu” Ziobry. „W tej samej sprawie rano Bodnarowcy weszli do domów posłów Wosia, Romanowskiego i Mateckiego” – dodał Jaki.

Na konferencji w Sejmie szef klubu PiS Mariusz Błaszczak i politycy Suwerennej Polski ocenili, że doszło do nielegalnego najścia na dom Zbigniewa Ziobry.

W jego ocenie kwestia Funduszu Sprawiedliwości to temat zastępczy wobec niespełnionych obietnic wyborczych rządu Donalda Tuska.

Poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik powiedział, że ze strony obecnego rządu mamy do czynienia tylko z igrzyskami.

To, co opowiada się w niektórych mediach na temat Funduszu Sprawiedliwości to są bajki - przekonywał.