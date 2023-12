Niemiec chciał się SUV-em przedrzeć do Czech przez góry

Tysiąc złotych mandatu za wjazd samochodem do parku narodowego dostał obywatel Niemiec, który chciał przejechać do Czech czarnym szlakiem z Jagniątkowa. Jest to nie tylko nielegalne, ale i niemożliwe, bo ten szlak u góry jest tylko ścieżką - poinformowali przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego.

O zdarzeniu przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego poinformowali w niedzielę na platformie X.

„Tysiąc złotych mandatu za wjazd samochodem do parku narodowego dostał obywatel Niemiec, który chciał przejechać do Czech czarnym szlakiem z Jagniątkowa. Jest to nie tylko nielegalne, ale i niemożliwe bo ten szlak u góry jest tylko ścieżką” - przekazali przedstawiciele KPN.

Wraz z komunikatem przedstawiciele KPN zaprezentowali zdjęcia dużego SUV-a marki audi, który zsunął się do rowu i nie mógł z niego wyjechać. Potrzebne było wsparcie lawety.

Zawiodła nawigacja czy Niemiec czuł się „jak u siebie”?

PAP, sek