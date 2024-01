Atak na polską walutę? MF bada sprawę kursu PLN!

Błąd Google? Atak spekulacyjny? Dezinformacja? Wciąż nie wiemy co było źródłem dziwacznych notowań złotówki z wieczora!

Przypomnijmy - inwestorzy śledzący w internecie odbywające się na bieżąco notowania złotego 1 stycznia po godzinie 20 przecierali oczy ze zdumienia – kurs naszej waluty drastycznie się załamał.

Załamanie kursu PLN

Kurs euro 5,27 złotego, czyli wzrost grubo ponad 80 groszy - około 23 proc., dolar po 4,7 złotego - tyle wirtualnie tracił złoty w noworoczny poniedziałek wieczorem na popularnej platformie Google Finance – takie dane oglądali na ekranach zdumieni inwestorzy.

Na mediach społecznościowych wybuchła burza. Spekulowano, że może chodzić o atak spekulacyjny na polską walutę lub działania Rosji.

Minister uspokaja

Ostatecznie głos zabrał Minister Finansów Andrzej Domański, który wskazał:

Ten kurs złotego, który sieje panikę to „fejk” (błąd źródła danych). Za chwilę otworzą się rynki w Azji i sytuacja wróci do normy

Istotnie, wróciła: We wtorek rano polska waluta zyskała na wartości wobec euro i franka szwajcarskiego, ale straciła do dolara amerykańskiego. Euro kosztowało 4,34 zł, frank szwajcarski 4,66 zł, a dolar 3,94 zł.

Uspokojenie na rynku

We wtorek ok. godz. 7.20 złoty umacniał się o 22,95 proc. wobec euro, które kosztowało 4,34 zł oraz o 19 proc. do franka szwajcarskiego kosztującego 4,66 zł.

Polska waluta osłabiała się o 0,10 proc. do dolara amerykańskiego, wycenianego na 3,94 zł.

Minister interweniuje… w Google

Jednak to nie koniec sprawy - jak czytamy na platformie X resort finansów skierował do Google pytanie dotyczące przyczyn tej niebezpiecznej dezinformacji!

Ministerstwo Finansów zwróciło się oficjalnie do Google Polska o udzielnie informacji: - o przyczynach wczorajszej nieprawdziwej publikacji dotyczącej kursu złotego oraz - o tym, jakie działania podejmie, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Co odpowie Google? Czekamy na oficjalną informację.

wGospodarce/ X/ PAP/ as/