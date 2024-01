Ekonomiści prognozują wysokość stóp procentowych

Prognoza dotycząca średniorocznej stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym w grudniu 2023 r. przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków, wynosi 5,48 proc. na ten rok oraz 4,62 proc. na 2025 r.

W poprzedniej (wrześniowej) edycji ankiety prognozowali oni, że 6,4 proc. na 2023 r.; 5,04 proc. na 2024 r. i 4,17 proc. na 2025 r.

„Przedział typowych scenariuszy dla stopy referencyjnej NBP w 2024 r. zawiera się między 4,88 proc. a 5,78 proc., a dla 2025 r. - między 3,74 proc. a 5,36 proc.” - czytamy w raporcie.

W grudniu RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb - w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75 proc. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc. do 6 proc. w przypadku stopy referencyjnej.

Wspomniana ankieta makroekonomiczna NBP została przeprowadzona między 7-21 grudnia 2023 r. wśród 22 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Czytaj także: Wzrost PKB ma przyspieszyć

Czytaj także: Poznaliśmy najnowsze prognozy inflacji

ISBnews