"To był dobry rok". Powstało 536 nowych inwestycji

W Polskiej Strefie Inwestycji w 2023 r. zanotowano wzrost liczby nowych inwestycji o 20 proc. w ujęciu rocznym. Chodzi o 536 nowych inwestycji o deklarowanej wartości 18,3 mld zł oraz 7,2 tys. miejsc pracy - podał w czwartek resort rozwoju i technologii.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w 2023 r. wydano 536 decyzji o wsparciu na inwestycje o wartości 18,3 mld zł, zadeklarowano utworzenie 7175 nowych miejsc pracy.

Nowe inwestycje za rządów Prawa i Sprawiedliwości

Tylko w grudniu ubiegłego roku wydano 111 decyzji na łączną wartość inwestycji 3 mld zł i z deklaracją utworzenia 930 nowych miejsc pracy - podkreśliło MRiT.

W 2023 r. zanotowaliśmy wzrost liczby decyzji o 20% w stosunku do 2022 r. co oznacza, że przedsiębiorcy chętnie korzystają ze wsparcia w postaci zwolnienia podatkowego. Nowe inwestycje gwarantują stabilny i równomierny rozwój kraju na całym jego obszarze, przyczyniając się do zwiększania potencjału naszej gospodarki, jej konkurencyjności i innowacyjności oraz atrakcyjności w oczach zagranicznych inwestorów. Wierzę, że w kolejnych latach nowych inwestycji w Polsce będzie jeszcze więcej, powiedział obecny minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman

Jak zaznaczył resort, w porównaniu do 2022 r. w liczbie projektów zanotowano wzrost o 20 proc., ale widoczny był także zwiększony udział projektów z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Udział polskiego sektora MŚP w liczbie projektów wyniósł 56 proc. w 2022 r., a w 2023 r. - 67 proc. Udział deklarowanej wartości ich inwestycji to 12 proc. w 2022 r., zaś w 2023 r. - 19 proc. Udział polskiego sektora MŚP w liczbie nowych miejscach pracy na koniec 2022 r. wyniósł 15 proc., natomiast w całym 2023 r. zwiększył się do 17 proc. - podało ministerstwo.

Zadeklarowano utworzenie 7175 nowych miejsc pracy

Według danych MRiT od września 2018 r. do końca grudnia 2023 r. wydano łącznie 2503 decyzje o wsparciu na inwestycje o wartości 116,9 mld zł. Zadeklarowano utworzenie 48034 nowych miejsc pracy.

Jak podkreślił minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, 20-proc. wzrost w ubiegłym roku oznacza, że przedsiębiorcy chętnie korzystają ze wsparcia w postaci zwolnienia podatkowego.

W opinii wiceministra Jacka Tomczaka ulga podatkowa na nowe inwestycje zachęca przedsiębiorców do podejmowania ryzyka inwestycyjnego i wspiera ich w pierwszych etapach rozwoju firmy.

Statystyki wskazują, że w zeszłym roku zwiększyła się liczba małych i średnich inwestycji, które korzystają ze zwolnienia podatkowego na nowe inwestycje. Są to głównie polskie firmy. Wspieranie firm z sektora MŚP jest niezwykle istotne dla rozwoju gospodarki naszego kraju, która w dużej mierze opiera się właśnie na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - ocenił Tomczak.

Jak wynika z danych opublikowanych przez ministerstwo rozwoju, największa inwestycja z 2023 r. jest warta 1,27 mld zł i została dokonana przez Heatly Poland – zagraniczną firmę z sektora maszynowego, która zadeklarowała utworzenia 794 miejsc pracy. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowego zakładu produkcji pomp ciepła we Wrocławiu.

Na drugim miejscu według MRiT znalazł się projekt Baltic Towers o wartości 858 mln zł i z deklaracją powstania 60 nowych miejsc pracy. Planowana inwestycja polega na budowie nowego zakładu produkcyjnego morskich wież wiatrowych w Gdańsku.

Trzecia co do wielkości jest inwestycja firmy Robert Bosch, której wartość przekracza 786 mln zł, a ma prowadzić do utworzenia 251 nowych miejsc pracy. Jest to reinwestycja polegająca na dywersyfikacji produkcji już funkcjonującego zakładu we Wrocławiu, gdzie firma planuje rozpocząć produkcję komponentów do ciężarowych samochodów elektrycznych.

Nowe inwestycje gwarantują stabilny i równomierny rozwój kraju na całym jego obszarze, przyczyniając się do zwiększania potencjału naszej gospodarki, jej konkurencyjności i innowacyjności oraz atrakcyjności w oczach zagranicznych inwestorów. Wierzę, że w kolejnych latach nowych inwestycji w Polsce będzie jeszcze więcej – powiedział Hetman, cytowany na stronie resortu.

CZYTAJ TAKŻE: Dubaj wyda 208 mld dirhamów na państwo opiekuńcze

CZYTAJ TAKŻE: Bez ZUS przez trzy miesiące? Nie dla wszystkich

pap, jb