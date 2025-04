Gazowy piwot. Mniej LPG z Rosji, więcej z USA

W 2024 r. krajowy popyt na LPG był niższy o 2,2 proc. niż rok wcześniej i wyniósł 2 445 tys. ton - wynika z raportu Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Wskazano, że przywóz LPG z Rosji do Polski spadł o 17,3 proc., ale nadal stanowił największy udział w imporcie tego paliwa ogółem - 42,7 proc.

Jak podała w opublikowanym w czwartek raporcie Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) w 2024 r. łączny popyt na gaz płynny LPG w Polsce w 2024 r. wyniósł 2 445 tys. ton i był niższy o 2,2 proc. w porównaniu z rokiem 2023 r.

Produkcja krajowa gazu skroplonego LPG w 2024 r. pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do 2023 r., osiągając poziom 485 tys. ton, co w praktyce pozwoliło na zabezpieczenie niecałych 20 proc. popytu na ten produkt w Polsce. POGP zwróciła uwagę, że wprowadzone w grudniu 2024 r. sankcje na import gazu płynnego LPG z Rosji nie miały znaczącego wpływu na podaż produktu na rynku polskim. Wskazała, że w Polsce jedynym producentem LPG jest GK Orlen.

Z danych POGP wynika, że w 2024 r. do Polski przywieziono łącznie 2 335 tys. ton LPG. W porównaniu do dostaw w 2023 r. było to o 290 tys. ton mniej (spadek o 11 proc. r/r). Autorzy raportu wyjaśnili, że główną przyczyną takiej sytuacji był spadek eksportu (re-eksportu) produktu na rynek ukraiński. Z Rosji przywieziono łącznie 995 tys. ton - mniej o 208 tys. ton (spadek o 17,3 proc. r/r), co oznacza, że udział Rosji w łącznym przywozie wyniósł 42,7 proc., podczas gdy w 2023 r. było to 45,8 proc. Oceniono, że dostawy ze Szwecji pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie, ale w związku z łącznym spadkiem przywozu udział Szwecji wzrósł o ponad 1 proc. r/r i wyniósł w 2024 r. ponad 23 proc. Dodano, że prawie dwukrotnie wzrosły dostawy produktu pochodzenia amerykańskiego (USA), a także wzrósł import z Norwegii - z 91 tys. ton w 2023 r. do 126 tys. ton w 2024 r.

POGP poinformowała również, że według wstępnych danych Ministerstwa Finansów drogą morską dostarczono prawie 36 proc. całości przywozu LPG, podczas gdy dostawy kolejowe stanowiły 52,7 proc. importu, a transportem drogowym dostarczono 11,4 proc. całości przywiezionego produktu. W raporcie zastrzeżono, że wielkości te mogą ulec zmianie z uwagi na brak precyzyjnej informacji odnośnie do metody transportu w odniesieniu do około 6 proc. całości przywozu/importu.

Kierunki eksportu LPG

W 2024 r. z Polski wywieziono (wyeksportowano) natomiast łącznie 375 tys. ton LPG, co oznaczało spadek o 235 tys. ton (-38,5 proc. r/r). W 2023 r. było to 135 tys. ton więcej niż w 2022 r.

Zaznaczono, że główne kierunki wywozu nie uległy zasadniczej zmianie. Kluczowym odbiorcą produktu pozostała Ukraina, dokąd skierowano 229 tys. ton (spadek o 162 tys. t), a jej udział w łącznym eksporcie wyniósł 61,1 proc.

„Znaczny spadek eksportu do Ukrainy był spowodowany przede wszystkim innymi źródłami zaopatrzenia, jak również ukraińskimi obostrzeniami prawnymi w imporcie” - wyjaśnili autorzy raportu.

W Polsce odnotowano spadek sprzedaży gazu w butlach z 240 tys. ton do 235 tys. ton przy znacznym wzroście sprzedaży gazu do zbiorników z 370 tys. ton do 380 tys. ton.

POGP zwróciła uwagę, że w 2024 r. udział samochodów z instalacją LPG nie uległ istotnym zmianom i wyniósł 13,4 proc. (spadek o 0,2 proc. r/r) ogólnego parku samochodów osobowych w Polsce w odniesieniu do typu stosowanego paliwa. „Nieznacznie wzrósł udział samochodów z napędem benzynowym (0,3 proc. r/r) oraz z innym napędem (+0,2 proc. r/r)” - wskazała POGP.

