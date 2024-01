Zełeński chce wspólnego przemysłu obronnego w UE!

Prezent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w niedzielę w przemówieniu przez łącze wideo na konferencji na temat bezpieczeństwa i obronności w szwedzkim Saelen do stworzenia w Europie wspólnego przemysłu zbrojeniowego.

W niedzielę po południu w kurorcie narciarskim Saelen rozpoczęła się trzydniowa doroczna konferencja na temat bezpieczeństwa i obronności. Spotkanie zainaugurował Zełenski, gościem honorowym jest król Szwecji Karol XVI Gustaw.

Rosję nadal można pokonać

„Rosję można zatrzymać naszą wzajemną solidarnością” - podkreślił Zełenski. Zapewnił, że Ukraina w żadnym wypadku nie pozwoli się okupować.

Nadal jestem przekonany, że Rosję można pokonać

Zełenski podziękował Szwecji za przekazane uzbrojenie, a w szczególności system artyleryjski Archer. „Przyczyniliście się do uratowania życia naszym żołnierzom” - zaznaczył.

Zapytany o obecną sytuację na Ukrainie, odpowiedział, że „jest stabilna”, ale nadal brakuje sprzętu wojskowego, który uniemożliwiłby Rosji zdobycie przewagi w przestrzeni powietrznej. Dodał, że dzięki otrzymanej pomocy udało się w ostatnich dniach uniemożliwić 70 proc. spośród 500 ataków.

Szwedzka nadzieja

Prezydent Ukrainy wyraził również poparcie szwedzkiego członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim:

Mam nadzieję, że turecki parlament wyrazi zgodę na wejście Szwecji do NATO

Wstąpienie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego było również tematem przewodnim wystąpienia szefa szwedzkiej dyplomacji Tobiasa Billstroema. „Nasze członkostwo na nowo narysuje mapę polityki bezpieczeństwa w naszej części Europy. Oznacza to, że Szwecja musi być aktywna nie tylko we wspieraniu obrony i bezpieczeństwa wokół granicy NATO z Rosją, ale także wokół np. południowej granicy Europy i w Arktyce” - podkreślił.

Billstroem przypomniał:

musimy liczyć się z tym, że w najbliższej przyszłości Rosja będzie stanowić dla bezpieczeństwa Szwecji i Europy poważne zagrożenie.

„Głównym zadaniem naszej polityki zagranicznej pozostaje wsparcie militarne i gospodarcze Ukrainy” - dodał minister.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk

PAP/ as/