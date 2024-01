Obniżka stóp procentowych? Dziś rusza posiedzenie RPP

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie zmieni stóp procentowych na rozpoczynającym się w poniedziałek posiedzeniu – wskazał w rozmowie z PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

W poniedziałek rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. W ubiegłym roku RPP dwa razy obniżyła stopy procentowe – we wrześniu i w październiku, łącznie o 1 pkt. proc. W efekcie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc.

Jednak kolejne niższe od oczekiwań odczyty inflacji na pewno będą wzbudzać wśród członków RPP wątpliwości co do utrzymywania stóp oraz zachęcać do dyskusji na temat ich obniżek – dodał.

Po zaskakująco niskim odczycie grudniowej inflacji nie zmieniamy naszych oczekiwań co do decyzji RPP na styczniowym posiedzeniu. Sądzimy, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

W piątek GUS opublikował szybki szacunek inflacji w grudniu, według którego wskaźnik ten obniżył się do 6,1 proc. z 6,6 proc. w listopadzie. Ten wynik był niższy od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się spadku do 6,5 proc. Również wiceprezes NBP Marta Kightley podczas omawiania na sejmowej Komisji Finansów Publicznych „Założeń polityki pieniężnej na rok 2024” pod koniec grudnia powiedziała, że „w pierwszych miesiącach roku inflacja może być niższa niż prognozowano w listopadowej projekcji NBP”.

My również prognozujemy dalszą wyraźną dezinflację co najmniej do końca I kwartału. Sądzimy, że w marcu inflacja obniży się nawet do 3 proc. r/r, czyli znajdzie się w paśmie dopuszczalnych wahań od celu inflacyjnego (2,5 proc. +/- 1 pkt. proc.). Jednak dalsza ścieżka inflacyjna będzie mocno zależeć od czynników regulowanych, konkretnie od kwestii utrzymania zerowego VAT na żywność i dalszego mrożenia cen energii – dodał ekonomista Banku Pekao.