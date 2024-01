"Policja wtargnęła bez okazania żadnego dokumentu"

Policja wtargnęła do Pałacu Prezydenckiego w czasie, gdy nie było w nim prezydenta Andrzeja Dudy i zatrzymała jego gości: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - powiedziała we wtorek wieczorem w TV Republika szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Ignaczak-Bandych przypomniała, że Wąsik i Kamiński byli tego dnia „gośćmi prezydenta” i zostali „jawnie” zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość powołania prezydenckich doradców. Mówiła, że Wąsik i Kamiński „mieli mieć z panem prezydentem rozmowę”, ale w związku z tym, że Andrzej Duda miał zaplanowane tego dnia także inne obowiązki, m.in. spotkanie z przedstawicielami białoruskiej opozycji, mieli ją odbyć po powrocie głowy państwa z Belwederu.

Po tym jak prezydent wyjechał z Pałacu - relacjonowała Ignaczak-Bandych - „nastąpiło wejście policji do Pałacu Prezydenckiego”.

Dopytywana, czy było to wtargnięcie, Ignaczak-Bandych powtórzyła, że nie była powiadomiona o próbie wejście policji.

Nie zostało mi okazane żadne pismo ani żaden dokument, natomiast już po wyprowadzeniu panów posłów, panów ministrów przez policję zostało złożone, pół godziny później, czy 40 minut później, pismo do mnie od Komendanta Głównego Policji, które jeszcze do mnie nie dotarło, bo (policjanci) złożyli je na wejściu do BBN - dodała szefowa KPRP.

Mówiła, że pytała potem policjantów, czemu nie rozmawiali z nią przed wejściem i usłyszała od nich, że „takie mieli prawo”.

My uważamy, że wtargnęli bezprawnie, natomiast chciałam też powiedzieć, że pracownicy Kancelarii nie stawiali oporu i że policjanci - byli nieeleganccy to jest eufemizm - byli niegrzeczni, nie chcieli ze mną rozmawiać i nie chcieli przedstawić żadnego dokumentu, który by upoważniał ich do takiego działania - mówiła Ignaczak-Bandych.