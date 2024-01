GPW w 2024 r.: Na te sektory warto zwrócić uwagę!

Po doskonałym zeszłym roku, warszawska giełda ma również przed sobą w najbliższym czasie obiecujące perspektywy rozwoju, związane z istotnym napływem środków unijnych na rynek. Przy rosnącej zasobności portfeli, zyskają choćby sektory szeroko związane z obsługą konsumentów. Z kolei nadal wysoki poziom stóp procentowych będzie sprzyjał rodzimym bankom.

Wszystko wskazuje jednak na to, że – po dynamicznych zwyżkach indeksów, uwzględniających bardzo szeroki zakres branżowy – kolejne kwartały będą już stały pod znakiem większej selektywności przy wyborze akcji do inwestycyjnych portfeli.

Jak zauważa Marek Dietl, prezes zarządu GPW, już na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy indeks WIG 20 (skupiający akcje czołowych spółek z warszawskiej giełdy – przyp. red.), był jednym z najlepszych światowych wskaźników – rosnąc na przestrzeni całego 2023 roku o ponad 1/3.

I dodaje: Rodzimy parkiet jest również niekwestionowanym liderem w regionie z ponad 50-proc. udziałem w obrotach na rynku kasowym i ponad 90-proc. udziałem w obrotach rynku instrumentów pochodnych.

Marek Dietl zwraca także uwagę na perspektywy warszawskiej giełdy, ale także i wyzwania, jakie stoją przed naszym rynkiem w 2024 roku.

-Najbliższy rok będzie upływał na giełdzie przede wszystkim pod znakiem tych branż, które są pośrednio bądź bezpośrednio beneficjentami środków unijnych. Do tego bardzo dużą rolę będzie tutaj odgrywała polityka gospodarcza rządu. Wiemy już z zapowiedzi, że utrzymane zostaną wszelkie programy socjalne. Natomiast ewentualne obniżki kwoty wolnej od podatku również doprowadzą do tego, że dochód rozporządzalny Polaków będzie wyższy – co z kolei pozwoli lepiej rozwijać się biznesom, które obsługują konsumentów – prognozuje szef GPW.