Prezes GPW: Rok 2024 również zapowiada się bardzo dobrze

„Rok 2024 będzie upływał pod znakiem szczególnie tych branż, które są pośrednim lub bezpośrednim beneficjantem środków unijnych. Do tego bardzo dużą rolę będzie odgrywała polityka gospodarcza rządu. Wiemy już z zapowiedzi, że utrzymane będą wszelkie programy socjalne. Natomiast ewentualne obniżki kwoty wolnej od podatku również doprowadzą do tego, że dochód rozporządzalny Polaków będzie wyższy, co pozwoli lepiej rozwijać się tym biznesom, które obsługują konsumentów” – powiedział w opublikowanym w środę komentarzu wideo prezes Giełdy Papiery Wartościowej Marek Dietl.