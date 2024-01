Jak pilnować dorobku ostatnich lat? Kongres Rozwoju Polski już 17 stycznia

Wygłodniali po PRL nie mamy oszczędności. Zniszczeni przez neoliberalizm zdecydowaliśmy się na wielki transfer społeczny. Można zapytać skąd mamy w ogóle na to pieniądze? No to powiem, pieniądze mamy z uszczelnienia systemu podatkowego! – stwierdził wicepremier Mateusz Morawiecki na zorganizowanej przez portal wGospodarce.pl wraz z Polskim Funduszem Rozwoju konferencji zatytułowanej „Na drodze…