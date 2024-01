Kongres Rozwoju Polski: Pilnujmy dorobku ostatnich lat!

Jak pilnować dorobku ostatnich ośmiu lat gospodarczego rozwoju Polski, jakie wyzwania stoją przed polską gospodarką i jak wykorzystać wyjątkowy moment w geopolitycznej sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej – na te tematy dyskutowali eksperci i goście pierwszego Kongresu Rozwoju Polski organizowanego przez redakcję „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl.

Z pewnością na uwagę zasługują zjawiska, które są dla polskiej gospodarki sporym wyzwaniem na ten rok i lata kolejne. O tych zagrożeniach i szansach mówili uczestnicy czterech debat, jednak na plan pierwszy wysuwa się formułowana wielokrotnie podczas kongresu niepewność. Niepewność polityki gospodarczej państwa, niepewność utrzymania zobowiązań biznesowych podejmowanych w ostatnich latach, niepewność działań członków nowego rządu, niepewność stabilności prawnej… można mnożyć znaki zapytania, które sprawiają, że inwestorzy mogą traktować Polskę, jako kraj z dużym ryzykiem. Politycy muszą zastanowić się, czy faktycznie krytykując działania dużych polskich spółek, krytykując dotychczasową politykę gospodarczą i dezawuując osiągnięcia polskiej gospodarki – a te są naprawdę imponujące, działają na korzyść polskiego biznesu i Polski. Tak można krótko podsumować rozmowy podczas Kongresu Rozwoju Polski.

Pierwsze ryzyko – to geopolityka. Wojna na Ukrainie, napięcia na Bliskim Wschodzie, niejasna sytuacja na Półwyspie Koreańskim i szereg innych punktów zapalnych na świecie. Drugi czynnik to niepewne perspektywy wzrostu gospodarczego naszych głównych partnerów handlowych, jakimi są kraje strefy euro, kraje Unii Europejskiej. Życzymy im więc jak najlepiej – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas inaugurującego Kongres wywiadu z redaktorem naczelnym „Gazety Bankowej” Maciejem Wośko.

I wreszcie potężnym zagrożeniem niepewność co do polityki gospodarczej, finansowej, fiskalnej nowego rządu – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Suwerenność i bezpieczeństwo są tematem naszego spotkania. Powinniśmy dyskutować, czy istnieje możliwość stabilnego rozwoju państwa oraz w jaki sposób te dwa elementy są zagrożone. Bezpieczeństwo, to oczywiście nasze bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo kraju frontowego, który będzie poddawany różnym próbom, w tym próbom siły militarnej, ale i próbom siły gospodarczej – podkreślał w czasie wystąpienia inauguracyjnego doradca Prezydenta RP, Zdzisław Sokal.

Podczas otwarcia Kongresu Rozwoju Polski specjalnie przygotowane wystąpienie wygłosił tez prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

„W ostatnich latach udało się poprowadzić polską gospodarkę ścieżką rozwoju, dającą znaczne szanse na szybkie odrobienie dystansu wobec zamożniejszych gospodarek i wzmocnienie roli Polski. Od 2016 roku polska gospodarka rozwinęła się o 32 proc. To niesłychany sukces! Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że PKB strefy euro zwiększył się w tym czasie o 11 proc. Jednocześnie polscy przedsiębiorcy z coraz większym powodzeniem konkurowali na zagranicznych rynkach, dzięki czemu wyraźnie wzrósł nasz udział w handlu światowym” – mówił prezes NBP.

„Bezsprzecznie Polska osiągnęła wielki sukces. On nie był zagwarantowany. Musieliśmy się zmagać z wielki zagrożeniami w gospodarce globalnej: najpierw wynikających z pandemii, a potem z agresji Rosji na Ukrainę. Wiele gospodarek wciąż silnie odczuwa skutki tych szoków. Polska choć nie była w pełni odporna, poradziła sobie z tym zagrożeniami bardzo dobrze. Kluczowe znaczenie miała tu właściwa reakcja po stronie polityki gospodarczej. Taka reakcja nie byłaby możliwa, gdybyśmy nie posiadali własnej waluty. Złotego. To dzięki polskiej walucie mamy możliwość prowadzenia polityki pieniężnej w pełni dostosowanej do potrzeb polskiej gospodarki – wskazał prof. Adam Glapiński.

Inwestycje, których trzeba pilnować

Pierwsza debata poświęcona rozpoczętym w ostatnich latach dziejowym, pokoleniowym wręcz inwestycjom infrastrukturalnym i przemysłowym, tj. elektrownia jądrowa. Pytanie, jakie zadaliśmy uczestnikom, dotyczyło realnego zagrożenia kontynuacji tych przedsięwzięć. W debacie udział wzięli Marcin Horała, poseł na Sejm RP, b. sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, b. Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, Artur Soboń, członek zarządu Narodowego Banku Polski i Zdzisław Sokal, doradca Prezydenta RP.

Pytanie brzmi właściwie, na ile rządzący dziś zauważą, że nawet dotychczas krytykujący budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego eksperci, przekonują, że to korzystna dla Polski inwestycja _– mówił minister Horała.

Obserwując przejęte media publiczne, to raczej można odnieść wrażenie przygotowań do likwidacji CPK. Jesteśmy w stanie pewnego zawieszenia, debata publiczna i dyskusja wokół sondaży, mimo poparcia społecznego dla budowy – nie napawa optymizmem.

Repolonizacja i krytyka polskiej gospodarki

Drugi panel, w którym wzięli udział prof. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości SGH, przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, prof. Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Schumana i dr Artur Bartoszewicz, SGH poświęcony został zjawiskom dla gospodarki niezwykle ważnym – repolonizacji i patriotyzmowi gospodarczemu, który przynosi wymierne efekty. I znów rozmówcy podkreślali rolę stabilności polityki gospodarczej rządzących.

Dr Artur Bartoszewicz, zwrócił uwagę na jeszcze jeden ważny element. - Wszelkie zakłócenia związane z procesem decyzyjnym, które mają charakter nieciągły i nietrwały mogą wzbudzić niepewność u wszystkich uczestników procesu. Przypomnę - obecnie rządząca koalicja przed przejęciem władzy bardzo silnie prezentowała przekaz o trudnej sytuacji finansów publicznych, o katastrofalnej sytuacji gospodarczej, wówczas jako ekonomiści przestrzegaliśmy „uważaj narratorze, bo w pewnej chwili będziesz musiał zasiąść w określonym miejscu, w roli ministra finansów i wówczas będziesz musiał się zderzyć z takim prostym procesem, jak oferowanie długu na rynku międzynarodowym i tłumaczeniu inwestorom, że ta sytuacja nie jest tak tragiczna”. Bo jeśli byłaby tragiczna, to co za szaleniec kupowałby papiery wartościowe? Trzeba uważać na to co się mówi, jak się mówi i kiedy się mówi – wyjaśniał Bartoszewicz.

Transformacja nieracjonalna i realne możliwości

O transformacji energetycznej mówi się właściwie na każdej konferencji i niemal w każdym panelu o gospodarce od wielu lat. Tym samym, także na Kongresie Rozwoju Polski nie mogło zabraknąć dyskusji o zielonej rewolucji. W panelu zatytułowanym „Sprawiedliwa transformacja czy rewolucja energetyczna – polityka energetyczna Polski wobec wzrostu znaczenia OZE i redukcji emisji CO2 w Europie” udział wzięli – poseł Maciej Małecki, b. wiceminister aktywów państwowych, poseł Krzysztof Tchórzewski, b. minister energii, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, b. minister Klimatu i Środowiska w rządzie Mateusza Morawieckiego i prof. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka.

Polityka energetyczna Polski musi być racjonalna, w przeciwnym razie spowoduje wzrost cen energii, zagrozi rozwojowi gospodarki i doprowadzi do zubożenia społeczeństwa. To główne wnioski z debaty. Wszyscy podkreślali, że nowy rząd formułując nową politykę dla szeroko rozumianego sektora energetycznego na kolejne dekady musi brać pod uwagę specyficzne polskie uwarunkowania, a zwłaszcza fakt, że nie uda się w szybkim tempie zrezygnować z elektrowni węglowych.

Goście debaty także skomentowali poniedziałkową wypowiedź wiceminister klimatu i środowiska Urszuli Zielińskiej w Brukseli, która wsparła pomysł redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 roku. Poseł Maciej Małecki określił tę wypowiedź jako „_infantylny wyskok w Brukseli”.

Dodał, że „wycięcie węgla oznacza wycięcie całej gospodarki”. - To, na co chce się zgodzić resort klimatu jest irracjonalne – mówił.

Bezpieczeństwo najważniejsze

To naturalne, że rozmawiając o zachowaniu suwerenności należało się odwołać do wojny na Ukrainie i mocarstwowych aspiracji Rosji. Nie zabrakło i tych wątków w czasie debat Kongresu Rozwoju Polski. W debacie „Suwerenność gospodarcza Polski wobec wyzwań geopolitycznych w Europie” udział wzięli prof. Grażyna Ancyparowicz, prof. Konrad Raczkowski, redaktor Marek Budzisz i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Jacek Siewiera.

Z całą pewnością w bieżącym roku będziemy obserwować wiele potencjalnych zmian i napięć, które będą wpływały na utrzymanie dotychczasowej prosperity oraz decydowały o przyszłym rozwoju państwa polskiego. Kluczowy będzie oczywiście także sposób, w jaki odpowiemy na wspomniane już wcześniej zagrożenia, ale także ewentualne szanse, jakie przed nami stoją – podkreślał minister Jacek Siewiera.

Pilnować dorobku Polski

Mottem Kongresu stały się słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że „Trzeba pilnować dorobku ostatnich lat. Nie możemy pozwolić, by Polakom odebrano szansę, by stać się wreszcie poważnym państwem.”

Cztery kongresowe debaty i wystąpienia inaugurujące dyskusje z pewnością dały wyraźny sygnał rządzącym. Będziemy obserwować najważniejsze inwestycje, recenzować działania rządu i zwracać uwagę na błędy, głośno komunikować zagrożenia i wspierać te działania, które pomogą Polsce bezpiecznie rozwijać się, wykorzystując wyjątkowy czas – sytuację geopolityczną. Ta może okazać się poważnym zagrożeniem dla stabilności, ale też szansą dla rozwoju gospodarczego.

Polecamy relacje z Kongresu na łamach tygodnika „Sieci” i w lutowym wydaniu „Gazety Bankowej” oraz na antenie telewizji wPolsce.pl.

