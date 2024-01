Prezydent: Gdzie jest dzisiaj PSL?

Gdzie jest dzisiaj PSL? Uczestniczy w rządzącej koalicji, która zamyka posłów do więzienia - powiedział w niedzielę w Wierzchosławicach (woj. małopolskie) prezydent Andrzej Duda podczas uroczystych obchodów z okazji 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa.

Prezydent podkreślił, że Wincenty Witos należy do panteonu największych Polaków i był największym przywódcą polskiej wsi. Podkreślił, że Wincenty Witos chciał Polski wolnej, suwerennej, niepodległej, demokratycznej, „bez żrących ją chorób, takich jak m.in. korupcja”.

Zaznaczył, że dzisiaj spotykamy się w „okolicznościach bardzo specyficznych”.

To nie tylko 150. rocznica urodzin tego wielkiego Polaka, przywódcy ruchu ludowego, współtwórcy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piasta”, później Centrolewu, ale to jest również i pytanie, jakie Wincenty Witos pewnie by zadał, gdyby fizycznie mógł być między nami, o dzisiejszą Polskę. O to, co się w tej Polsce dzieje dzisiaj, że (…) posłowie zostają zamknięci do więzienia - powiedział prezydent, dodając, że przypomina to 1930 rok i proces brzeski.