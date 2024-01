Przełom w diagnozowaniu autyzmu u dzieci?

Ostatnie wyniki najnowszych badań amerykańskich naukowców z University of Louisville w Kentucky w Stanach Zjednoczonych, pod kierownictwem doktora Mohameda Khudri dają nadzieję na lepsze, szybsze i łatwiejsze diagnozowanie dzieci ze spektrum autyzmu. Z duchem technologii

Nowo opracowany system wczesnego wyłapywania nieprawidłowości u dzieci w wieku 24-48 miesięcy oparty jest na analizie AI (sztucznej inteligencji). Opracowuje ona i analizuje wyniki rezonansu magnetycznego, czyli tak zwanego obrazowania tensora dyfuzji (DT-MRI).

Metoda ta polega na śledzeniu ruchów dyfuzyjnych wody w istocie białej, zbudowanej z włókien nerwowych, które przesyłają sygnały pomiędzy różnymi obszarami mózgu. Pozwoli to w stosunkowo krótkim czasie na postawienie trafnej diagnozy. Wedle słów autora badania, idea nowej metody wykorzystuje plastyczność mózgu u młodszych dzieci, a także jego zdolności do normalizacji funkcjonowania pod wpływem terapii.

Eksperyment jest jak na razie w fazie testów, stąd naukowcy dążą do możliwie jak najszybszego uzyskania pozwolenia do opatentowania oraz komercjalizacji ich nowatorskiego pomysłu.

Autyzm jest przede wszystkim chorobą nieprawidłowych połączeń w mózgu. DT-MRI pozwala identyfikować te nieprawidłowe połączenia, które przyczyniają się do objawów obecnych u dzieci z autyzmem, takich jak zaburzenia komunikacji społecznej i powtarzalne zachowania – zauważył współautor pracy prof. Neurologii Gregory N. Barnes, dyrektor Norton Children’s Autism Center w Louisville.

Jak to działa?

Specjalnie zaprojektowany algorytm został nauczony odpowiedniego identyfikowania odchyleń w obrębie połączeń między różnymi obszarami mózgu. Dzięki temu możliwe jest diagnozowanie autyzmu u dziecka lub potwierdzenie, że należy do grupy osób neurotypowych.

Nasz algorytm jest szkolony, aby identyfikować obszary odstępstw w celu diagnozy, czy dana osoba jest osobą autystyczną czy neurotypową – powiedział dr Khudri.

System ten został jak dotąd zastosowany u 226 dzieci. Po analizie wykazano, że z badanej grupy 100 dzieci rozwijało się prawidłowo, lecz u pozostałych 116 zaobserwowano pewne odstępstwa od normy. Dokładność sztucznej inteligencji określono więc na 98,5%.

Nasze podejście to postęp, który umożliwia wczesne diagnozowanie autyzmu u dzieci do 2. roku życia. Wierzymy, że interwencje terapeutyczne do trzeciego roku życia mogą prowadzić do lepszych wyników u tych dzieci, włączając w to lepsze możliwości uzyskiwania przez osoby z autyzmem większej niezależności i wyższego wskaźnika inteligencji – powiedział współautor badania.

Po zakończeniu analizy, system generuje specjalny raport, w którym zawarte są dotknięte ścieżki neuronalne, przewidywany wpływ na funkcjonowanie mózgu oraz stopień nasilenia. Wszystko to może pomóc we wczesnych interwencjach terapeutycznych. Autorzy badania sądzą także, że dzięki wykorzystywaniu ich nowej metody możliwe będzie ograniczenie kosztów związanych z diagnozowaniem autyzmu u dzieci. Odciąży to również psychologów, aktualnie mocno zaangażowanych w proces diagnostyczny.

Źródło: https://www.openaccessgovernment.org/new-ai-system-can-diagnose-autism-earlier/170406/

Filip Siódmiak

