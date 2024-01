PiS o atomie: niech się premier Tusk wypowie!

PiS w Sejmie zażądał informacji premiera ws. lokalizacji elektrowni jądrowej na Pomorzu. „Eksperci wskazują, że uchylanie decyzji i ponowne analizy to droga do opóźnienia lub zablokowania budowy” - mówił poseł PiS Paweł Jabłoński.

Na początku czwartkowych obrad Sejmu z wnioskiem formalnym wystąpił poseł PiS Paweł Jabłoński, który zawnioskował o przerwę w obradach i zaapelował o zwołanie Konwentu Seniorów, aby uzupełnić porządek obrad o informację Prezesa Rady Ministrów ws. „planów opóźniania budowy elektrowni atomowej”

„W dniu wczorajszym pani wojewoda pomorska podała informację, że jej zdaniem zasadne jest powtórne przyjrzenie się i przeanalizowanie wydanej decyzji dla lokalizacji elektrowni jądrowej w Lubiatowie. Potwierdziła to na oficjalnej stronie Urzędu Wojewódzkiego. (…) To nie sprawa polityczna, jest niezwykle poważna i dotyczy bezpieczeństwa energetycznego Polski” - podkreślił Jabłoński.

Jak zaznaczył, „eksperci od prawa do lewa wskazują, że uchylanie tej decyzji, ponowne analizy, to droga do opóźnienia lub nawet zablokowania tej inwestycji„.

„Sprawa ma znaczenie strategiczne – podkreślił.

Jabłoński mówił też, że podczas swojego expose w grudniu premier Donald Tusk był o to pytany, ale uciekł od odpowiedzi.

„Uciekł pan wtedy; niech pan dzisiaj będzie miał odwagę stanąć przed Wysoką Izbą i powie, jakie są wasze zamiary w tej sprawie; czy zamierzacie blokować energetykę jądrową?” - zwrócił się do Tuska.

Po wypowiedzi Jabłońskiego Sejm w głosowaniu odrzucił wniosek o przerwę. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zasugerował Jabłońskiemu, że kwestia energetyki jądrowej to adekwatny temat do pytania w ramach informacji bieżącej na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Koalicja 13 grudnia odrzuciła nasz wniosek o uzupełnienie porządku obrad o informacje rządu ws. planów drastycznego opóźnienia budowy elektrowni atomowej w Lubiatowie. Wczoraj o takiej możliwości mówiła wojewoda pomorska. Zmiana lokalizacji to strata czasu, pieniędzy i wysiłku, które już zainwestowano w ten projekt. Rząd wprowadza ogromny chaos, komunikując z zaskoczenia takie decyzje. Oczekujemy jak najszybszego wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie - skomentował Mariusz Błaszczak, poseł PiS.

Mikołaj Małecki (PAP), sek

