Kongres Rozwoju Polski. Suwerenność gospodarcza w dobie wyzwań geopolitycznych

Przy obecnych potężnych zawirowaniach i wojnie prowadzonej za naszą wschodnią granicą, kwestia bezpieczeństwa – militarnego i ekonomicznego Polski – nabiera wyjątkowego znaczenia. Kluczowe pozostaje również pytanie o rolę, jaką odrywają w procesie budowania suwerennej gospodarki największe rodzime podmioty, jak choćby spółki Skarbu Państwa, czy też silny bank centralny – stojący na straży niezależności monetarnej kraju.

To główne zagadnienia, na których skupili swoją uwagę goście zaproszeni na ostatni panel Kongresu Rozwoju Polski „Suwerenność gospodarcza Polski wobec wyzwań geopolitycznych w Europie”.

Wśród panelistów znaleźli się: minister Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prof. Grażyna Ancyparowicz, Górnośląska Szkoła Handlowa, prof. Konrad Raczkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i redaktor Marek Budzisz, publicysta tygodnika Sieci i Gazety Bankowej.

Jak zauważył na wstępie prowadzący dyskusję Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej i portalu wGospodarce.pl, bez względu na wynik wojny na Ukrainie i obecne zagrożenie ze strony mocarstwowych aspiracji Rosji, musimy tworzyć taką politykę bezpieczeństwa dla naszego kraju – aby mimo tych piętrzących się problemów – zaoferować obywatelom, a także inwestorom poczucie odpowiedniej stabilizacji.

I tu do kwestii geopolitycznego krajobrazu, w jakim przyszło nam dzisiaj funkcjonować w kontekście budowy suwerennego i bezpiecznego państwa oraz perspektyw, jakie nas czekają w najbliższym czasie, odniósł się minister Jacek Siewiera.

Z kolei Marek Budzisz skupił swoją uwagę m.in. na takich aspektach silnego państwa, jak potencjał gospodarczy, ale też zdolności przemysłu do produkcji odpowiedniej liczby sprzętu, czy artykułów koniecznych na wypadek choćby zagrożenia militarnego.

-Niesłychanie ważna jest także kwestia społecznej odporności na wypadek kryzysu – co mogliśmy obserwować właśnie po wybuchu wojny u naszego wschodniego sąsiada. Wojna ma to do siebie, że przeciwnik szuka słabych punktów i uderza w sposób celowy, zaplanowany i zorganizowany – dodał Marek Budzisz.