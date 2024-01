Transformacja energetyczna musi być racjonalna

Polityka energetyczna Polski musi być racjonalna, w przeciwnym razie spowoduje wzrost cen energii, zagrozi rozwojowi gospodarki i doprowadzi do zubożenia społeczeństwa. To główne wnioski z debaty zatytułowanej „Sprawiedliwa transformacja czy rewolucja energetyczna”, która odbyła się w ramach Kongresu Rozwoju Polski.

Gośćmi debaty byli posłowie PiS Maciej Małecki i Krzysztof Tchórzewski a także była minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska oraz profesor Władysław Mielczarski (zdalnie). Wszyscy podkreślali, że nowy rząd formułując nową politykę dla szeroko rozumianego sektora energetycznego na kolejne dekady musi brać pod uwagę specyficzne polskie uwarunkowania, a zwłaszcza fakt, że nie uda się w szybkim tempie zrezygnować z elektrowni węglowych.

Goście debaty także skomentowali poniedziałkową wypowiedź wiceminister klimatu i środowiska Urszuli Zielińskiej w Brukseli, która wsparła pomysł redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 roku. Poseł Maciej Małecki określił tę wypowiedź jako „infantylny wyskok w Brukseli” I dodał, że „wycięcie węgla oznacza wycięcie całej gospodarki”. - To, na co chce się zgodzić resort klimatu jest irracjonalne – mówił.

Były minister energii Krzysztof Tchórzewski wskazał na fakt, iż energetyka nie może funkcjonować tylko w oparciu o odnawialne źródła. – Po prostu nie ma takiej możliwości, słońce nam w nocy nie zaświeci, a wiatr nie zawsze wieje – dodał.

Droga do systemu oderwanego od rzeczywistości?

Uczestnicy debaty wskazywali na znaczenie zapewnienia Polsce i Polskom bezpieczeństwa energetycznego, rozumianego jako stabilne dostawy energii elektrycznej po akceptowalnych dla społeczeństwa i gospodarki cenach.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska przekonywała, że właśnie stabilnych dostaw energii i akceptowalnych cen oczekują firmy, zainteresowane inwestycjami w Polsce.

Polityka energetyczna Polski i ukształtowanie miksu energetycznego to bardzo poważane kwestie i bez wątpienia nie jest rolą ministrów bieganie po mediach i szukanie poklasku dla swoich wypowiedzi – mówiła była minister klimatu i środowiska.

Profesor Władysław Mielczarski przypomniał, że kierunek kolejnym zmianom cywilizacyjnym, jakie dokonywały się w kolejnych stuleciach, nadawały społeczeństwa, a „cel był taki - by było taniej i lepiej”. Tymczasem od dwóch dekad jest próba wdrożenia polityki klimatycznej i stworzenia systemu oderwanego od rzeczywistości.

Oprac. Agnieszka Łakoma

