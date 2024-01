Dziennikarze w celach. W tych krajach nie ma wolności

Na świecie uwięzionych jest 320 dziennikarzy - wynika z opublikowanych w czwartek najnowszych danych amerykańskiej organizacji Komitet Ochrony Dziennikarzy (CPJ). Najwięcej dziennikarzy jest więzionych w Chinach, Birmie, Białorusi, Rosji, Wietnamie i Izraelu oraz Iranie.

CPJ podał, że według stanu z dnia 1 grudnia 2023 r. w więzieniach na całym świecie znajdowało się 320 dziennikarzy. To druga co do wielkości liczba odnotowana przez CPJ od rozpoczęcia badań w 1992 r.

To niepokojąca miara umocnionego autorytaryzmu i nienawiści różnych rządów, które są zdeterminowane, by tłumić niezależne głosy - komentuje CPJ.

Jak podkreśla organizacja, niektóre rządy wykorzystują też narzędzia pozwalające im na grożenie reporterom i nękanie ich poza swoimi granicami. Moskwa wydała serię nakazów aresztowania rosyjskich dziennikarzy mieszkających w innych krajach; a Etiopia doprowadziła do aresztowania oskarżonego o terroryzm dziennikarza w sąsiednim Dżibuti.

Raport pokazuje również, że 66 z 320 zatrzymanych dziennikarzy nie zostało jeszcze poinformowanych o postawionych im zarzutach.

W Chinach uwięzionych jest 44 dziennikarzy, w Birmie - 43, Białorusi - 28, Rosji - 22, Wietnamie - 19, a w Iranie i Izraelu (wraz z terytoriami okupowanymi) - po 17. W przypadku Izraela wszyscy zatrzymani są Palestyńczykami.

CPJ poinformował również, że od rozpoczęcia konfliktu w Strefie Gazy po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. zginęło co najmniej 83 pracowników mediów.

pap, jb