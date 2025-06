Czasem wystarczy spojrzeć z wyższej perspektywy, by zobaczyć więcej. Z tarasu, na którym chcemy zbudować nowe studio Telewizji wPolsce24, rozciąga się widok na Warszawę – żywą, dynamiczną, pełną emocji i znaczeń. To właśnie tutaj planujemy stworzyć miejsce, z którego głos niezależnych dziennikarzy będzie docierał jeszcze dalej, jeszcze silniej, jeszcze wyraźniej.

Studio z widokiem na Polskę. Dosłownie i symbolicznie. Dlaczego to takie ważne?

Telewizja wPolsce24 powstała dzięki zaufaniu i wsparciu naszych widzów. Dziś, dzięki Państwu, jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się stacji informacyjnych w kraju. Naszą największą siłą są Państwo. Ci, którzy wierzą, że wolne patriotyczne, media są potrzebne. Że warto mówić prawdę, nawet jeśli nie jest wygodna. Że polska debata publiczna potrzebuje równowagi i autentycznego głosu.

To nowe studio nie jest naszym pierwszym – ale może być najważniejsze. To z niego chcemy patrzeć na Polskę szerzej. Komentować to, co istotne. Pokazywać to, co przemilczane. Tworzyć miejsce rozmowy i myślenia.

Jak można pomóc?

Dziś prosimy Państwa o pomoc.

Każda wpłata przybliża nas do celu – do stworzenia nowego studia, z którego będą nadawane programy tworzone z myślą o prawdzie i wolności słowa.

Zbiórka prowadzona jest poprzez stronę: https://wesprzyj.wpolsce24.tv

Można też przekazać darowiznę bezpośrednio na rachunek bankowy:

NUMER KONTA: 69 1020 4900 0000 8202 3036 2577

Odbiorca: Fratria Sp. z o.o.

Tytuł przelewu: Darowizna

Zbudujmy to miejsce razem

To studio nie będzie należeć tylko do nas – będzie nasze wspólne.

Bo bez niezależnych, patriotycznych mediów nie ma silnej demokracji.

Bo bez widzów nie ma sensu mówić.

Bo bez Państwa nie byłoby tej telewizji – i nie będzie nowego studia.

Z całego serca dziękujemy za każdą złotówkę, każde udostępnienie i każde dobre słowo.

Zbudujmy razem studio z widokiem na Polskę. Dla Polski.

