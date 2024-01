Prezydent powołał członków RDS. Oto wielcy nieobecni

„To ważny moment, bo Rada Dialogu Społecznego jest bardzo ważna. Po upadku Komisji Trójstronnej, po tamtym głębokim rozejściu się dróg dialogu społecznego w Polsce udało się w 2015 roku - dzięki inicjatywie ‘Solidarności’ i przychylności ówczesnego rządu - doprowadzić do powstania i uchwalenia ustawy o Radzie Dialogu Społecznego - nowej, zinstytucjonalizowanej formy dialogu, w której uczestniczą wszystkie strony, które w tym dialogu powinny brać udział” - powiedział Duda podczas uroczystości.

Prezydent RP wręczył akty powołania w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicielom strony rządowej:

Agnieszce Dziemianowicz-Bąk - minister rodziny, pracy i polityki społecznej;

Andrzejowi Domańskiemu - ministrowi finansów;

Barbarze Nowackiej - minister edukacji;

Dariuszowi Wieczorkowi - ministrowi nauki;

Krzysztofowi Hetmanowi - ministrowi rozwoju i technologii;

Dariuszowi Klimczakowi - ministrowi infrastruktury;

Izabeli Leszczynie - minister zdrowia;

Marzenie Okle–Drewnowicz - minister do spraw polityki senioralnej;

Katarzynie Kotuli - minister do spraw równości;

Hannie Majszczyk - wiceminister finansów odpowiedzialnej za budżet;

Sebastianowi Gajewskiemu - wiceministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej odpowiedzialnemu za dialog społeczny.

Prezydent powołał też nieobecnych podczas dzisiejszej uroczystości: Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz - ministra funduszy i polityki regionalnej; Borysa Budkę - ministra aktywów państwowych; Paulinę Hennig-Kloskę - ministra klimatu i środowiska; Marcina Kierwińskiego - ministra spraw wewnętrznych i administracji. Akty powołań zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Jednocześnie postanowieniem z 12 stycznia 2024 roku prezydent odwołał ze składu Rady Dialogu Społecznego dotychczasowych przedstawicieli strony rządowej.

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców oraz rządu w ważnych sprawach dotyczących w szczególności poziomu życia Polaków, rynku pracy, rozwoju gospodarczego.

Prezydent podkreślił, że dialog ten „ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla spokojnego i stabilnego rozwoju”. Pogratulował powołanym i życzył im owocnej pracy.

Cieszę się, że Rada zyskuje (…) nowy impuls do pracy. Cieszę się, że będziecie mogli państwo zasiąść do tego, by dyskutować o najważniejszych dla Polski sprawach, o sprawach najważniejszych dla naszego społeczeństwa i naszej gospodarki, dla dalszego rozwoju Polski – zwrócił się do ministrów prezydent.