Wyrok śmierci na zabójczą rasę psów

Od 31 grudnia 2023 r. w Wielkiej Brytanii zabroniona jest hodowla psów rasy American XL Bully, ich sprzedaż oraz pozwalanie im na chodzenie bez kagańca i smyczy. Od 1 lutego wszystkie psy tej rasy, o ile właściciele nie wystąpili o zwolnienie z zakazu ich posiadania, są nielegalne i muszą zostać uśpione. W ciągu ostatnich dwóch lat psy tej rasy zagryzły na śmierć co najmniej 14 osób.

Zakaz hodowli oraz posiadania psów American XL Bully został wprowadzony w Anglii i Walii po serii śmiertelnych pogryzień ludzi dokonanych przez psy tej rasy. W ciągu ostatnich dwóch lat zagryzły one na śmierć co najmniej 14 osób, a w ubiegłym roku odpowiedzialne były za 46 proc. ataków dokonanych przez psy w Wielkiej Brytanii, choć rasa ta stanowi znikomy odsetek wszystkich posiadanych psów.

Podobne restrykcje wprowadzi Szkocja, bo jak informowały w ostatnich dniach brytyjskie media, od czasu ogłoszenia zakazu w Anglii i Walii coraz więcej było przypadków przewożenia American XL Bully do Szkocji, by w ten sposób uratować je przed uśpieniem. Telewizja Sky News pokazała reportaż o mężczyznie, który zrobił już cztery kursy z Birmingham do Szkocji wywożąc tam 12 psów.

„W ciągu ostatnich kilku tygodni stało się jasne - obawiam się - że byliśmy świadkami napływu psów XL Bully do Szkocji. Zasadniczo powielimy przepisy obowiązujące w Anglii i Walii tutaj w Szkocji, ponieważ (…) musimy zareagować na obecną sytuację i dlatego zrobimy to, co musimy, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne” - powiedział premier Szkocji Humza Yousaf w szkockim parlamencie.

American Bully to rasa wyhodowana w latach 80. XX wieku, a do jej stworzenia posłużył głównie amerykański pitbulterier. XL to większa, ważąca nawet ponad 60 kg wersja American Bully. Jest to piąta zabroniona rasa psów w Anglii i Walii. Oprócz niej zakazane są: amerykański pitbulterier, tosa, dog argentyński i fila brasileiro.

Wraz z wejściem w życie zakazu hodowli i posiadania w Anglii i Walii psów rasy American XL Bully o ponad jedną trzecią wzrosło zainteresowanie innymi potencjalnie agresywnymi rasami - podał dziennik „Liverpool Echo”. Świadczą o tym dane z największego brytyjskiego portalu z ogłoszeniami o sprzedaży psów, według którego liczba wyszukiwań psów rasy cane corso zwiększyła się o 36 proc., a rottweilerów o 35 proc.

Jak podaje gazeta, brytyjscy użytkownicy Google wyszukiwali w ostatnich kilku dniach cane corso 174 tys. razy, rottweilerów - 84 tys. razy a owczarków niemieckich 77 tys. razy. Cane corso to wywodząca się z Półwyspu Apenińskiego rasa dużych, silnie umięśnionych psów z grupy molosów, które mają do 65-68 cm wysokości i ważą do 50 kg.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP), sek

