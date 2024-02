Nauczyciele oszukani? Chodzi o podwyżki SONDAŻ

Donald Tusk obiecał nauczycielom podwyżki, jednak te mogą być dla nich zawodem.

Jak informuje „Rzeczpospolita” powołując się na badania IBRIS, nauczyciele mogą czuć się oszukani wysokością otrzymanych podwyżek.

Podwyżki? Tak, ale mniejsze

Nauczyciele mają dostać pensje wyższe o ok. 30 do 33 proc. czyli - nominalnie - od 1150 do 1350 złotych. Tymczasem Donald Tusk w kampanii mówił, istotnie, o 30 proc. podwyżkach, jednak zaznaczał, że będzie to kwota nie mniejsza niż 1500 złotych.

Jak wynika z badania IBRIS nauczyciele mogą poczuć się tym oszukani! Zdaniem aż 49 proc. badanych takie odczucia będą mieli nauczyciele, z kolei 27,4 proc. uważa, że nauczyciele zdecydowanie mogą odczuwać, iż ich oszukano. Natomiast 30,2 proc. uważa, że takie odczucie występować nie powinno.

To nie PiS krytykuje!

A komu ta sprawa najbardziej się nie podoba? Wcale nie wyborcy PiS!

Jak podaje rp.pl:

Wśród tych, którzy uważają, że pedagodzy mogą czuć się oszukani, przeważają wyborcy obecnej koalicji rządzącej. Takiego zdania jest 65 proc. ankietowanych, którzy w ostatnich wyborach prezydenckich głosowali na Rafała Trzaskowskiego, 59 proc. wyborców Władysława Kosiniaka-Kamysza i aż 69 proc. z osób oddających swój głos na Szymona Hołownię

Czy ten sondaż to pierwszy dzwonek alarmowy dla koalicji rządzącej?

IBRIS/ Rzeczpospolita/ as/

