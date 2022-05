Polacy chcą obecności sojuszników!

Prawie co trzeci Polak popiera pomysł ułatwienia dostępu do broni palnej; odmiennego zdania jest blisko dwie trzecie badanych - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Z kolei, co druga osoba zapytana przez IBRiS uważa, że ułatwienie dostępu do broni palnej zmniejszy jej poczucie bezpieczeństwa