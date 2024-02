Obraduje Rada Polityki Pieniężnej. Co ze stopami?

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski. Dodał, że według prognoz Pekao RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie co najmniej do końca roku.

We wtorek rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

„RPP nie zmieni stóp procentowych. Nie sądzimy, aby ostatnie słabe dane z gospodarki w IV kwartale były czynnikami, które coś zmienią w funkcji reakcji Rady” – ocenia ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

GUS w ubiegłym tygodniu opublikował wstępne dane o wzroście PKB w 2023 r. Według urzędu wzrost gospodarczy w ubiegłym roku sięgnął 0,2 proc., co było wynikiem gorszym od oczekiwań ekonomistów.

„Nasza prognoza – która jest dość odmienna od konsensusu ekonomistów – zakłada, że RPP przez co najmniej cały 2024 rok utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. RPP zobaczy w marcowej projekcji zapewne dalszy spadek inflacji w krótkim okresie, nawet do 2,5 proc. w marcu – czyli znajdzie się w celu. Jednak spadek inflacji do takiego poziomu będzie przejściowy” – stwierdził ekonomista Banku Pekao.

Problemem jest inflacja

Dodał, że potem inflacja odbije ze względu na rezygnację z zerowego VAT na żywność, co - według oceny banku - nastąpi z początkiem II kw. 2024 r., oraz co najmniej częściowego odmrożenia cen energii, co nastąpi z początkiem II półrocza 2024 r.

„Spadek inflacji w pobliże celu NBP będzie tymczasowy, RPP nie będzie na niego reagować. Rada pozostawi stopy procentowe niezmienione, mając w perspektywie przyspieszenie inflacji w II połowie roku oraz silniejsze odbicie konsumpcji niż prognozowano jeszcze w listopadzie. Okno do obniżek stóp, i tak krótkie z uwagi na trajektorię inflacji i wzrostu gospodarczego, w najbliższych kwartałach nie będzie więc wykorzystane” – ocenił Łuczkowski.

Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc. W ubiegłym roku RPP dwukrotnie obniżyła stopy procentowe: we wrześniu o 0,75 pkt. proc. oraz w październiku o 0,25 pkt. proc. Łącznie RPP w 2023 r. obniżyła stopy procentowe o 1 pkt. proc.

