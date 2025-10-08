RPP zaskakuje swoją decyzją

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe o 25 pkt. bazowych; stopa referencyjna wyniesie 4,5 proc. w skali rocznej. To czwarta obniżka stóp procentowych w tym roku.

„Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,5 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 5 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 4 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 4,55 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 4,6 proc. w skali rocznej” – podał w środę Narodowy Bank Polski w komunikacie.

To czwarta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,25 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,5 proc.

Obniżki stóp procentowych wchodzą w życie od czwartku.

Analitycy Pekao: podwójne zaskoczenie

Bum! Nie dość, że RPP wzięła nas dzisiaj z zaskoczenia, to jeszcze dodatkowo zaskoczyła. Stopy w dół o 25 pb. Rynek teraz będzie wyceniał przyspieszenie cyklu i kolejne obniżki na jesiennych posiedzeniach. Czekamy na komunikat i jutrzejszą konferencję prezesa NBP – napisali w gorącym komentarzu na X analitycy Banku Pekao.

Analitycy ING: czy będzie cięcie w listopadzie?

RPP obniżyła stopy na trzecim posiedzeniu decyzyjnym z rzędu (w lipcu, wrześniu i i październiku). Argumentów ekonomicznych nie brakowało, ale komunikacja była bardzo niejasna, dlatego konsensus był podzielony 50/50 - komentują analitycy ING Banku Śląskiego.

Czekamy na konferencję prezesa jutro, która mamy nadzieję wyjaśni czy to już cykl obniżek stóp, czy wciąż „cykl dostosowań” i w listopadzie będzie przerwa. Biorąc pod uwagę, że najnowsza projekcja wskaże na niższą ściężkę inflacji, blisko celu w średniej perspektywie, kolejne cięcie w listopadzie zacznie być grane przez rynek. Ale przecież prezes deklaruje, że lubi zaskakiwać rynki.

Analityk Portu.pl: zdecydowały dane inflacyjne

„Dzisiejsza decyzja RPP jest najprawdopodobniej efektem ostatnich danych o inflacji, która okazała się niższa od oczekiwań. Rada postanowiła nie czekać na nową projekcję inflacyjną, która zostanie opublikowana w listopadzie. Inflacja powinna jednak utrzymać się poniżej 3% do końca roku. Presja cenowa słabnie, a mocny złoty obniża koszty importu. Dodatkowo taniejące surowce działają dezinflacyjnie. Główne źródła presji to obecnie czynniki krajowe, takie jak usługi i płace, jednak one również stopniowo słabną. Wydaje się więc, że w najbliższych miesiącach ryzyko ponownego wzrostu inflacji pozostaje ograniczone. Przy braku nowych szoków podażowych stopy procentowe mogą zmierzać w stronę 4% w pierwszym kwartale 2026” – skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Analitycy mBanku: decyzja była oczywista

RPP ścięła stopy o 25pb. Stopa główna 4,5%. Komentarz z offu: po danych o wynagrodzeniach, inflacji i mrożeniu cen energii to była decyzja oczywista. Mniej oczywiste jest to, czy w listopadzie jest kolejna. Projekcja będzie gołębia - oceniają analitycy mBanku.

Analityk e-Toro: RPP tnie stopy w otoczeniu taniejącej energii

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała dziś o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Podstawowa stopa wynosi obecnie 4,5 proc. Decyzja jest częściowo niespodzianką, bo analitycy byli podzieleni w prognozach dotyczących prawdopodobieństwa obniżki – pisze w komentarzu Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce.

Decyzja zapadła w momencie, gdy dane o inflacji za wrzesień nie dały jednoznacznej odpowiedzi, w jakim kierunku zmierza polska gospodarka. Inflacja we wrześniu pozostała bez zmian wobec sierpnia i wyniosła 2,9 proc. Wbrew prognozom nie wzrosła powyżej 3 proc., ale też nie spadła. Rada wzięła pod uwagę fakt, że taniejąca ropa i gaz mogą pomagać obniżać inflację w kolejnych miesiącach - ocenia analityk e-Toro.

