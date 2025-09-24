No i obcięli oprocentowanie!

Ministerstwo Finansów obniżyło o 0,25 pkt. proc. oprocentowanie większości obligacji detalicznych, które będzie oferować w sprzedaży w październiku – wynika z opublikowanej w środę oferty papierów detalicznych. Bez zmian pozostały jedynie kupony obligacji 10- i 12-letnich.

„W październiku dostosowaliśmy ofertę obligacji oszczędnościowych do bieżących warunków rynkowych poprzez zmianę oprocentowania obligacji o terminie zapadalności od 3-miesięcy do 6-lat. Utrzymaliśmy jednocześnie oprocentowanie obligacji 10- i 12 letnich oraz atrakcyjne marże w kolejnych okresach odsetkowych dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym. Zmiany dokonujemy przy zachowaniu preferencji dla segmentu detalicznego względem rynku hurtowego” – powiedział, cytowany w środowej informacji MF, wiceminister finansów Jurand Drop.

Jakie odsetki różnych papierów?

Ministerstwo Finansów podało, że w październiku:

-spada oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych, które wyniesie 2,75 proc. (poprzednio było 3 proc.);

-oprocentowanie obligacji rocznych o zmiennym kuponie, opartym o stopę referencyjną NBP, będzie wynosić w przyszłym miesiącu 4,75 proc. (zamiast 5 proc.);

-oprocentowanie dwuletnich papierów, również powiązanych ze stopą referencyjną NBP, spadnie do 4,9 proc. (z 5,15 proc. poprzednio);

-obligacje trzyletnie o stałym kuponie będą dawać odsetki na poziomie 5,15 proc. (poprzednio 5,4 proc.);

-oprocentowanie obligacji czteroletnich – również o zmiennym kuponie – będzie wynosić w pierwszym rocznym okresie 5,5 proc. (wcześniej było 5,75 proc.);

-oprocentowanie obligacji 10-letnich o zmiennym kuponie w pierwszym rocznym okresie odsetkowym będzie nadal wynosić 6 proc., tak jak było we wrześniu.

MF zmieniło także oprocentowanie jednego rodzaju obligacji detalicznych przeznaczonych dla beneficjentów programu 800+. Obligacje 6-letnie o zmiennym oprocentowaniu w pierwszym rocznym okresie odsetkowym będą dawać odsetki w wysokości 5,70 proc. (poprzednio 5,95 proc.). Nie zmieniło się oprocentowanie 12-letnich papierów, przeznaczonych dla odbiorców świadczenia 800+ - będzie ono wynosić nadal 6,25 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

Nie zmieniły się marże papierów detalicznych

Resort dodał, że nie zmieniły się marże papierów detalicznych. W komunikacie przypomniano, że oprocentowanie obligacji rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest ono wyliczane jako suma stopy referencyjnej NBP i marży, która wynosi 0 proc. dla obligacji rocznych oraz 0,15 proc. dla 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,5 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2 proc. W podobny sposób naliczane jest oprocentowanie obligacji detalicznych przeznaczonych dla odbiorców programu 800+ - z tym, że marża dodawana do wskaźnika inflacji wynosi 2 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,5 proc. dla papierów 12-letnich.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Budowa domu na nowych zasadach. „Tylko w tych strefach”

Rząd przygotował „solidny kij”, dla tych, którzy nie chcą iść do wojska

Bruksela już wyciąga ręce po nasze oszczędności

»»F-35 dla Polski mogą być pozbawione uzbrojenia? – oglądaj w telewizji wPolsce24