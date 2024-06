Wielka woda zalewa południowe Niemcy

Do czterech wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi, jaka nawiedziła południowe Niemcy. Szczególnie dotknięte katastrofą są Bawaria i Badenia-Wirtembergia.

Stan klęski żywiołowej ogłosiło kilkanaście powiatów i miast w Bawarii, w tym Ratyzbona – jako pierwsze duże miasto.

Ciągłe opady

Po ciągłych opadach deszczu woda w Dunaju i kilku jego dopływach podniosła się do niebezpiecznego poziomu, co zmusiło tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów. Wiele szkół i przedszkoli na terenach najbardziej dotkniętych powodziami pozostało w poniedziałek zamkniętych.

Ruch kolejowy na południu Niemiec jest znacznie ograniczony. Pociągi dalekobieżne nie kursują z północy i zachodu kraju do Monachium. Utrudnienia dotyczą także lokalnego transportu i odcinków autostrad niedaleko Monachium.

Kanclerz obiecuje walkę ze zmianami klimatycznymi

Kanclerz Olaf Scholz, szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser i premier Bawarii Markus Soeder odwiedzili w poniedziałek tereny powodziowe w Górnej Bawarii.

Scholz podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc i akcje ratownicze. Zapowiedział jednocześnie, że rząd federalny wesprze poszkodowanych. Kanclerz przestrzegł też przed zaniedbywaniem „powstrzymywania zmian klimatycznych, spowodowanych przez człowieka”.

Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) wciąż ostrzega przed opadami z możliwością wystąpienia ulewnych deszczy na południu Niemiec.

Z Monachium Iwona Pałczyńska (PAP)/bz

