Rolnicy czekają na Tuska! Co powiedzą premierowi?

Ponad 250 ciągników rolniczych parkuje w okolicach hali sportowej w Morągu, w której ma się odbyć otwarte spotkanie Donalda Tuska z ludźmi. Delegacja rolników weszła na salę i zamierza rozmawiać z premierem.

Rolnicy przyjechali ciągnikami, do wielu z nich poprzyczepiane są transparenty z hasłami np. „Chcemy produkować, nie plajtować”, „Bez polskiego chłopa nie będziesz jadł ani pił”, „Walczymy o polską zdrową żywność”. Najbliżej hali parkuje ciągnik rolnika ze wsi Szymanowo pod Małdytami, który z urządzenia do zagrabiania łąki skonstruował klatkę, a w niej przyczepił manekina na wzór wisielca. „Europejska polityka doprowadzi do tego rolnika” - głosi napis na konstrukcji.

Ciągniki blokują trasę

Chłopi blokują ciągnikami jedną z dróg dojazdowych do hali, niektórzy odgrażali się, że „nie wpuszczą Tuska, póki z nami nie porozmawia”, ale organizator protestu zaapelował do wszystkich o spokój i ostatecznie, gdy nadjechała kolumna aut, prawdopodobnie z premierem, bez problemów przejechała na miejsce. Chłopi odgrażają się też, że „nie wpuszczą autokarów z klakierami”.

Policja interweniuje

Przed szpalerem ciągników policja ustawiła radiowozy, tak, że traktory są teraz zablokowane, i pilnuje zgromadzenia rolników.

Osoby ubrane w koszulki „organizator protestu” nawołują rolników do zachowania spokoju i nie wszczynania burd. Informują, że delegacja rolników jest w hali, gdzie odbędzie się spotkanie, będzie rozmawiać z ministrem Kołodziejczakiem i premierem Tuskiem.

Rolnicy, którzy protestują w Morągu, przyjechali z Mazur, Żuław, woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie z premierem ma się rozpocząć o godz. 16.

