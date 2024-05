Premier Tusk nie porozmawiał z rolnikami, a Ci czekali

Liczyliśmy, że rząd załatwi nasze sprawy, a on to olewa - mówił jeden z protestujących rolników podczas odbywającego się XVI Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Rolnicy protestują podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który we wtorek rozpoczął się w Katowicach. Sprzeciwiają się zapisom europejskiego zielonego ładu. Domagają się spotkania z premierem Polski Donaldem Tuskiem.

Pan premier jest osobą decyzyjną i powinien podjąć konkretne działania, żeby te emocje rozładować, te napięcia między Ukrainą a Polską. Liczyliśmy, że to wszystko załatwi, a on to po prostu wszystko olewa - dodał jeden z rolników.