Polski atom ze wsparciem od... Finów

Polskie Elektrownie jądrowe rozpoczęły współpracę z konsorcjum fińskich spółek Fortum i TVO Nuclear Services przy projektowaniu i przygotowywaniu eksploatacji elektrowni jądrowej na Pomorzu - poinformowały we wtorek Polskie Elektrownie Jądrowe.

Jak wskazano, w ramach podpisanej umowy z Fortum oraz TVO Nuclear Services opracowana zostanie strategia przygotowania spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) do pełnienia roli operatora elektrowni jądrowej na Pomorzu. „Podjęte działania pozwolą odpowiednio zaplanować fazę funkcjonowania elektrowni, tak aby zapewnić jej pełną gotowość operacyjną zgodnie z przyjętym planem” - dodano. Zaznaczono, że porozumienie zakłada wsparcie pod kątem zapewnienia potrzeb przyszłego operatora już na etapie projektowania elektrowni, przy realizacji umów z konsorcjum firm Westinghouse, jako dostawcy technologii oraz Bechtel, jako głównym wykonawcą, a także współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie opracowania strategii paliwowej i zarządzania odpadami promieniotwórczymi.

Pracownicy dobrze przeszkoleni

PEJ zwróciły uwagę, że konsorcjum fińskich spółek, pełniących role doradców technicznych, wesprze je też w opracowaniu planu szkoleń dla pracowników oraz planu działań obejmującego szczegółowe zakresy zadań realizowanych przez operatora. „Wybrani doradcy zagwarantowali wsparcie zespołu ekspertów z praktycznym doświadczeniem przy realizacji oraz eksploatacji elektrowni jądrowych oraz bieżącą współpracę ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe m.in. w ramach łączonych zespołów” - podała spółka.

Jak podkreśliły PEJ, Fortum oraz TVO to „światowi liderzy z sektora energetyki jądrowej”. „Są właścicielami i operatorami elektrowni jądrowych w Finlandii oraz Szwecji” - dodano. Wskazano, że pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce będzie bezpiecznie wytwarzać energię elektryczną przez co najmniej 60 lat. „Zarządzanie eksploatacją takiego obiektu wymaga wcześniejszego przygotowania. (…) Konsorcjum fińskich spółek Fortum i TVO Nuclear Services, które dysponują doświadczeniem w zarządzaniu pierwszym oddanym do użytku w Europie blokiem jądrowym najbardziej zaawansowanej generacji III+” - zaznaczyły PEJ.

„Pełniąc rolę inwestora, oba podmioty współpracowały przy realizacji bloku Olkiluoto 3 - do tej pory jedynego w Europie oddanego do użytku bloku jądrowego najbardziej zaawansowanej generacji III+ reaktorów wielkoskalowych” - zauważyły PEJ. Zaznaczyły, że mają one także doświadczenie w wypełnianiu wymogów wynikających z regulacji europejskiego systemu prawnego, w tym we współpracy z Europejską Agencją Dostaw (Euroatom Supply Agency), jeśli chodzi o dostawy paliwa jądrowego. Dodatkowo Fortum jest członkiem stowarzyszenia EUR – European Utility Requirements, do którego PEJ przynależy od czerwca 2022 r.

Czym będzie polski atom?

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe. Spółka wspiera też rząd w realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej oraz wykonaniu umowy między rządem RP, a rządem USA ws. współpracy w rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych.

PAP/ as/

